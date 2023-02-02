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Врачи приглашают жительниц Самарской области на профилактические осмотры

2 февраля 2023 15:48
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В 2022 году впервые было выявлено 419 случаев рака шейки матки у жительниц региона.

Рак шейки матки занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований репродуктивной системы у женщин, уступая лишь раку молочной железы и раку эндометрия.

В 2022 году впервые было выявлено 419 случаев рака шейки матки у жительниц региона, из них на 1-2 стадии – у 319 женщин. Как отмечают специалисты, преимущественно данное заболевание диагностировали у женщин в возрастной группе 35-49 лет.

"С учетом длительного развития опухоли проведение скрининга рака шейки матки позволяет снизить не только смертность, но и заболеваемость этим видом рака за счет лечения на стадии предопухолевых изменений, - рассказала заведующая консультативным отделением №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Мария Байчорова. - Дорогие женщины, напоминаю, что для сохранения здоровья Вам необходимо раз в год посещать гинеколога женской консультации с обязательным исследованием мазков на онкоцитологию".

К факторам риска рака шейки матки относят:

- раннее начало половой жизни (до 16 лет)
- частая смена сексуальных партнеров увеличивает риск заболевания в 4 раза
 - травмы шейки матки, аборты
- наличие фоновых (предраковых) заболеваний: полипов, эрозии шейки матки
- курение (никотиновые смолы накапливаются в цервикальном канале и являются канцерогенным фактором)
- злоупотребление алкоголем
- нерациональное питание (дефицит витаминов А, Е, фолиевой кислоты; избыток животных жиров, углеводов).

Специалисты также напоминают: при наличии жалоб на болевые ощущения внизу живота, обильные выделения и кровотечения,необходимо срочно обратиться к врачу.

 

Фото:   минздрав СО

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