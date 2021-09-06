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Врачи предупреждают об опасности одновременного заражения COVID-19 и гриппом

6 сентября 2021 14:24
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"Самым эффективным методом профилактики и защиты здоровья от таких инфекций, как COVID-19, ОРВИ и грипп, является вакцинация", — подчеркнула Светлана Архипова.

В пятницу, 3 сентября, руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская, главные внештатные специалисты по инфекционным болезням Екатерина Киндалова и Сергей Китайчик приняли участие в пресс-конференции, посвященной особенностям прививочной кампании против гриппа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Характеризуя особенности эпидемической ситуации в губернии, Светлана Архипова отметила, что традиционно в осенний период отмечается прирост количества острых респираторных вирусных инфекций среди населения. Кроме того, второй год мы живем в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, это накладывает отпечаток на организацию работы системы здравоохранения. На протяжении последних двух месяцев у нас наблюдается повышение заболеваемости COVID-19. Осложняет ситуацию и то, что наряду с новой коронавирусной инфекцией происходит регистрация и случаев ОРВИ среди населения, на прошлой неделе было зарегистрировано более 10 тысяч случаев респираторных вирусных инфекций.

«Самым эффективным методом профилактики и защиты здоровья от таких инфекций, как COVID-19, ОРВИ и грипп, является вакцинация, — подчеркнула Светлана Архипова. — У нас ведется широкомасштабная прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции, стартовала и вакцинация от гриппа».

В этом году защитить себя от гриппа – важная задача, поскольку одновременное заражение такими тяжелыми инфекциями, как COVID-19 и грипп, очень негативно скажется на здоровье любого жителя, особенно граждан пожилого возраста, имеющих хронические заболевания легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Поэтому стоит задача охватить профилактическими прививками против гриппа порядка 60% населения, а среди групп риска привить 75% жителей. За счет средств федерального бюджета в первую очередь будут привиты от гриппа дети, студенты, беременные женщины, люди, чьи профессии связаны с массовым общением с другими людьми, пожилых граждан. На средства областного бюджета и работодателей планируется привить остальных жителей губернии.

Заместитель министра Татьяна Сочинская сообщила, что в этом году вакцинация от гриппа проходит в сложных условиях. Но лечебные учреждения региона готовы к проведению вакцинации по нескольким направлениям. «Отработан алгоритм действий медицинских работников. В 56 государственных поликлиниках и 10 частных учреждениях, которые работают в системе ОМС, развёрнуты прививочные пункты, при необходимости их количество будет увеличено. Важно понимать, что течение нескольких инфекций имеет тяжелый прогноз, — подчеркнула Татьяна Ивановна. — Особую тревогу вызывают пожилые граждане с хроническими заболеваниями, не привитые от новой коронавирусной инфекции. По приоритетности необходимо в первую очередь привиться от COVID-19, а через месяц — от гриппа. Все жители, кто завершил вакцинацию от новой коронавирусной инфекции месяц назад, могут уже сегодня вакцинироваться от гриппа. Я всех призываю пройти вакцинацию и продолжать соблюдать ограничительные меры, которые позволят обезопасить себя и окружающих от вирусной инфекции».

В настоящее время в регион поступила вакцина «Ультрикс Квадри», она предназначена для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым до 60 лет.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова рассказала об особенностях вакцины против гриппа. Всемирная организация здравоохранения и Российский научно-исследовательский институт гриппа, которые на протяжении года ведут мониторинг ситуации и разрабатывают вакцину с учетом циркулирующих штаммов, советуют вовремя сделать все необходимые прививки, чтобы не подвергать себя и близких риску тяжелого течения этих инфекций. «Устойчивый иммунитет сформируется через 2-4 недели после прививки, поэтому важно не затягивать процесс вакцинации и сделать прививку от гриппа через месяц после завершения вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — предупредила она.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик отметил: «Дети стали болеть тяжелее COVID-19 с поражением бронхо-легочной системы. Поскольку у детей пока вакцинация против новой коронавирусной инфекции не проводится, взрослые должны помнить, что они могут быть источником заражения детей. Поэтому непривитые взрослые ставят детей под угрозу. Необходимо также помнить, что грипп для детей – тяжелое инфекционное заболевание. Оно часто сопровождается поражением центральной нервной системы. Поэтому необходимо прививать от гриппа и детей, и подростков, и взрослых. Любая микс-инфекция (смешанная) опасна для жизни. Важный аспект для сведения родителей – недопустимо заниматься самолечением, при первых признаках заболевания надо своевременно обращаться за медицинской помощью к педиатру».

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