Врачи одной из клиник Сеченовского университета Минздрава России спасли пациента с «панцирным сердцем»

151

В отделении кардиохирургии Центра кардиоангиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России была проведена операция по удалению перикарда (сердечной сумки).



Пациенту 53-х лет из Новосибирска поставили диагноз «констриктивный перикардит». Его еще называют «панцирное сердце».



Констриктивный перикардит — это последняя стадия воспалительного процесса, когда образуется «кора» из отложений кальция. В итоге сердце будто зажимается в тиски.



Перед операцией проводится комплексная диагностика. В данном случае было сделано: Эхо-КГ, рентген органов грудной клетки, МРТ и КТ сердца.



— На седьмые сутки после операции пациент был выписан. В настоящий момент...сердце работает прекрасно, сердечной недостаточности нет, – отмечает Андрей Панков, заведующий отделением кардиохирургии Центра кардиоангиологии Сеченовского университета Минздрава России, сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Фото: пресс-служба минздрава РФ