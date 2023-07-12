Я нашел ошибку
Главные новости:
Если нет прямых противопоказаний, иногда можно порадовать себя небольшой порцией мороженого в жаркий летний день.
Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности употребления мороженого пожилыми людьми
Это последняя стадия воспалительного процесса, когда образуется «кора» из отложений кальция. В итоге сердце будто зажимается в тиски.
Врачи одной из клиник Сеченовского университета Минздрава России спасли пациента с «панцирным сердцем»
G7 обнародовала совместную декларацию по Украине
В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации.
Представительницы 63 региона - призеры Кубка России по гребному спорту
Среди главных тем – перспективные направления развития города, реализация новых общественных инициатив и поддержка кандидатов от партии на предстоящих выборах депутатов городской думы.
Дмитрий Азаров принял участие в форуме партийного актива «Единой России» в Тольятти
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С.
13 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза
Руководители регионов обязаны охватить минимум 38 важнейших направлений социально-экономического развития.
Правительство России расширило перечень показателей эффективности работы губернаторов
Пожарно-спасательный спорт – это поистине уникальный вид спорта, которым занимаются спортсмены только в подразделениях пожарной охраны.
В Тольятти огнеборцы показали свое мастерство в пожарно-спасательном спорте
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
0.13
EUR 99.89
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи одной из клиник Сеченовского университета Минздрава России спасли пациента с «панцирным сердцем»

12 июля 2023 22:50
151
Это последняя стадия воспалительного процесса, когда образуется «кора» из отложений кальция. В итоге сердце будто зажимается в тиски.

В отделении кардиохирургии Центра кардиоангиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России была проведена операция по удалению перикарда (сердечной сумки).

Пациенту 53-х лет из Новосибирска поставили диагноз «констриктивный перикардит». Его еще называют «панцирное сердце».

 Констриктивный перикардит — это последняя стадия воспалительного процесса, когда образуется «кора» из отложений кальция. В итоге сердце будто зажимается в тиски.

Перед операцией проводится комплексная диагностика. В данном случае было сделано: Эхо-КГ, рентген органов грудной клетки, МРТ и КТ сердца.

— На седьмые сутки после операции пациент был выписан. В настоящий момент...сердце работает прекрасно, сердечной недостаточности нет, – отмечает Андрей Панков, заведующий отделением кардиохирургии Центра кардиоангиологии Сеченовского университета Минздрава России, сообщает пресс-служба минздрава РФ.

 

Фото:    пресс-служба минздрава РФ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Если нет прямых противопоказаний, иногда можно порадовать себя небольшой порцией мороженого в жаркий летний день.
12 июля 2023  23:03
Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности употребления мороженого пожилыми людьми
140
Это последняя стадия воспалительного процесса, когда образуется «кора» из отложений кальция. В итоге сердце будто зажимается в тиски.
12 июля 2023  22:50
Врачи одной из клиник Сеченовского университета Минздрава России спасли пациента с «панцирным сердцем»
151
Главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова заняла 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». 
12 июля 2023  14:24
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса 
347
В Самарской области клещи покусали больше трех тысяч человек
12 июля 2023  13:25
В Самарской области клещи покусали больше трех тысяч человек
289
Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
11 июля 2023  15:32
Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
518
Помните, взрослые всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного движения.
11 июля 2023  15:22
Главный педиатр Тольятти напомнила правила профилактики детского травматизма на дорогах
503
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
11 июля 2023  11:59
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
444
Молодой человек нырнул на мелководье и получил тяжелый переломовывих шейного отдела позвоночника.
10 июля 2023  23:33
Нейрохирурги Мелитопольской областной больницы прооперировали пациента с «травмой ныряльщика»
624
От СамГМУ представлен тренажер для двигательной реабилитации «Ревайвер». Аналогов такой системы не существует.
10 июля 2023  22:28
Михаил Мурашко представил российские медицинские разработки на Международной выставке «Иннопром-2023»
574
По итогам приёма медицинский психолог для дальнейшего углубленного  обследования может направить пациента к психиатру или психотерапевту .
10 июля 2023  17:46
В поликлиниках региона организованы кабинеты для оказания психологической помощи
549
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
9031
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
20554
Весь список
В центре внимания
Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей.
12 июля 2023  17:46
Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области
219
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
292
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
713
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1525
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
510
Весь список