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Врачи о мерах профилактики, которые помогут предотвратить повышение артериального давления

3 ноября 2022 16:47
149
Простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений — инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, и др.

Важно соблюдать и простые меры профилактики, которые помогут предотвратить повышение артериального давления, в том числе снизить потребление поваренной соли.

«В соответствии с современными рекомендациями количество потребляемой соли не должно превышать 5 г в сутки, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. — Основную долю соли (60–70%) человек получает с гастрономическими продуктами (колбасы, сосиски, копчености, консервы, сыры и т. д.) и гораздо меньше (30–40%) при потреблении другой пищи (хлеб, салаты, каши, супы). Необходимо особо отметить, что указанные гастрономические продукты 70% населения потребляет не только ежедневно, но и несколько раз в течение дня. Следует также учитывать национальные особенности питания (соленья, употребление селедки, рост потребления фастфуда)».

Врачи рекомендуют:

Потребление соли менее 5 граммов в день для взрослых помогает снизить кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца.

Как сократить потребление соли в домашних условиях?

- не добавляйте соль во время приготовления пищи;

- уберите солонку со стола;

- ограничьте потребление соленых закусок;

- выбирайте продукты с более низким содержанием натрия.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений.
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