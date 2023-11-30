Врачи напоминают самарцам, как защититься от вирусных инфекций

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«Мы отмечаем рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 15 лет и старше. Система здравоохранения мобилизована: в поликлиниках организованы 140 фильтр-боксов, работают 130 мобильных бригад, в 5 стационарах развернуты 270 коек для пациентов с COVID-19. Фиксируем преимущественно легкие формы инфекций, но есть и тяжелые. Среди госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией все без исключения пациенты имеют хронические заболевания, у которых вирус отягощает течение сопутствующих патологий», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Избежать осложнений помогает вакцинопрофилактика. В прививочных пунктах имеется в наличии вакцины от гриппа и COVID-19.



«Смысл действия коллективного иммунитета в том, чтобы прервать цепочки заражения. Вакцинированные люди становятся защитниками для тех, кто не привит по медицинским показаниям, кто в этот момент уже чем-то иным болеет и тоже имеет временные отводы от вакцинации. Когда речь идет об инфекции, то человек несёт ответственность и за себя, и за других. Поэтому правила инфекционной безопасности должны быть частью культуры каждого жителя. Мы рекомендуем в общественных местах соблюдать масочный режим, не пренебрегать правилами личной гигиены, своевременно обращаться за медицинской помощью. И следовать принципам здорового образа жизни, которые помогают предотвратить развитие многих заболеваний», - отметил Армен Бенян.