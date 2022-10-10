Врачи Клиник СамГМУ провели сложную операцию по установке эндопротеза

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Проведение уникальной операции на базе детского травматолого-ортопедического отделения Клиник стало возможным благодаря совместной работе врачей травматологов-ортопедов и инженеров-медиков НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

В возрасте 10 лет пациентка стала жаловаться на участившуюся боль в переднем отделе левой стопы. На протяжении 7 лет она получала консервативное лечение пока болевые ощущения не усилились.

После обращения в Клиники Самарского государственного медицинского университета Минздрава России девушке была выполнена рентгенография левой стопы, выявившая осложнения вследствие болезни Фрайберга (асептического некроза головки второй плюсневой кости левой стопы). При такой масштабной деформации, наблюдаемой у пациента, необходима тотальная резекция (удаление) головки. После манипуляции наступает положительный, но временный эффект, с реальной возможностью, что болезненные ощущения вернутся снова. Коллаборация специалистов СамГМУ помогла найти более оптимальное решение, посредством изготовления индивидуального протеза.

Заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков:

“Так как не существует стандартных протезов для использования в данной ситуации, врачами детского ортопедического отделения Клиник СамГМУ и сотрудниками НИИ бионики и персонифицированной медицины было принято решение изготовить на основании снимков компьютерной томографии индивидуальный протез головки второй плюсневой кости согласно анатомическим особенностями пациента”.

Директор института НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко:

“В большинстве случаев изготовление персонифицированных эндопротезов строится по одному алгоритму: после осмотра по назначению врача пациенту делают КТ-снимок поврежденной части, основываясь на данные которого специалисты нашего НИИ приступают к процессу конструирования и производства протеза. В данном случае мы занимались изготовлением такой модели впервые, хотя ранее уже изготавливали протез первого плюснефалангового сустава. Это другая анатомия, другие шаблоны. Несмотря на это, весь процесс изготовления занял не больше недели, в итоге мы получили по-настоящему уникальный эндопротез, идеально подходящей данной пациентке”.

Операция была проведена успешно, пациентка уже выписана домой. Ей предстоит пройти курс реабилитации, и спустя месяц она уже сможет наступать на стопу.

Ранее врачами Клиник СамГМУ уже был выполнен целый ряд операций по эндопротезированию с использованием индивидуальных эндопротезов: тазобедренного сустава, плечевого сустава, костей стопы, проведена операция по восстановлению функции нижней челюсти при помощи персонифицированного титанового эндопротеза. Важно отметить, что весь цикл лечения с использованием таких технологий налажен внутри университета: диагностика, моделирование и производство, установка.

Использование методики персонифицированного эндопротезирования позволяет расширить возможности оказания медицинской помощи пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата.