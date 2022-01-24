Врачи детской больницы имени Ивановой спасли мальчика, получившего химический ожог желудка

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Ежегодно в Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой поступает около 50 детей с различными бытовыми травмами (химические ожоги, инородное тело, утопление в воде и другие).

Нередко несчастные случаи с детьми происходят, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды. В благополучной семье, в собственной квартире, и даже в присутствии взрослых. Иногда мама или папа успевают вовремя спохватиться и устранить угрозу. А порой дело доходит до больницы.

В ноябре прошлого года в детскую больницу им. Н.Н. Ивановой был доставлен 3-летний ребёнок, выпивший средство для прочистки труб.

«Мы всей семьей ходили гулять, — вспоминает папа мальчика Дмитрий. — По дороге зашли в магазин. Придя домой, жена пошла разбирать покупки, сына отправил купаться, а я переодевал младшую дочку, которой всего полгода. За два дня до этого мы прочищали трубы и поставили бутылку со средством за стиральную машину. Наш сын Миша очень любит играть с разными бутылочками в ванне, вот и в тот раз он взял бутылку, открыл ее и сделал глоток данного средства. Он выбежал из ванны, плакал, весь язык облез. Я сразу понял, что он что-то выпил. Начал вызывать у Миши рвотный рефлекс, но это было категорически нельзя делать».

Мишу доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Лечение в таких случаях довольно-таки сложное, — рассказал заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. — Помимо действия химического вещества на ткань желудка, есть ещё резорбтивное действие — отравление. Может возникнуть пневмония за счёт ожога дыхательных путей, почечная недостаточность, ожоги желудка, тканей кожи. Первое время дети находятся в реанимации под наблюдением врачей-реаниматологов. На пятый-седьмой день мы выявляем стадию ожога».

Мише провели фиброэзофагоскопию, осмотрели слизистую пищевода после чего определили 2 -3 степень химического ожога пищевода. Пациент не мог ничего есть и пить. Ему было проведено бужирование пищевода. В настоящий момент пациент проходит повторное лечение в больнице, чтобы убрать сформировавшиеся рубцы в желудке.

«Никогда не оставляйте своих детей одних в ванне или на кухне, — советует папа Дмитрий. — Даже когда нам кажется, что ребёнок повзрослел, многое понимает, то он может из-за своей любознательности что-то натворить. Убирайте всю химию, порошки, уксусы и другие вещества, и не оставляйте одного ребёнка в ванной».

В январе этого года в отделение реанимации и интенсивной терапии был доставлен 4-х месячный ребёнок, который утонул в ванной. Малыш плавал в круге. Мама отвлеклась, по роковой случайности, выскользнувший из круга ребёнок, в одно мгновение скрылся под водой.

Быстрая реакция родителей, вызов скорой помощи и слаженная профессиональная работа врачей-реаниматологов спасли жизнь маленькому пациенту.

«На новогодних праздниках к нам в отделение был доставлен ребёнок в состоянии угнетения сознания на уровне комы с нарушением дыхания, — рассказала врач-анестезиолог реаниматолог Екатерина Банарь. — Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь — искусственная вентиляция легких, ввод нейропротекторов. Переживали за его состояние все, надеялись на лучшее. Ребёнок вышел из комы без каких-либо последствий, и был переведён в отделение неврологии для дальнейшего лечения и реабилитации. А сегодня его уже выписали».

Реаниматологи областной детской больницы напоминают родителям об опасности, которую представляет собой надувной круг для купания. Ребенок легко выскальзывает из круга, или делает неконтролируемый переворот вниз головой, не может выбраться и захлебывается. Поэтому думать, что малыш находится в безопасности, если вы оставили его в ванной плавать в круге – большое заблуждение.

Дети беззащитны из-за своей физической слабости, отсутствия опыта, любопытства и стремления к самостоятельности, и потому они постоянно нуждаются в помощи взрослых. Помните об этом. Ведь наши дети – наша ответственностью., передает пресс-служба минздрава СО.

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