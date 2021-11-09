Врачи больницы Ерошевского успешно проводят операции по исправлению косоглазия

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За три года в Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского 132 пациентам проведены операции по исправлению косоглазия, из них 11 иногородним пациентам. За 9 месяцев 2021 года прооперированы 25 человек, из них 5 иногородних, сообщает пресс-служба минздрава СО.

С 2018 года пациентка из Набережных Челнов пыталась найти специалистов, которые смогли бы помочь исправить дефекты, появившиеся после выполнения косметологической процедуры, направленной на омоложение лица. Несмотря на проведенные операции, в том числе врачом из Германии, и длительное лечение, которое пациентка проходила у разных специалистов, у нее сохранялись двоение в глазах (диплопия) и косоглазие. Помочь пациентке смогли в Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского.

«К нам женщина обратилась с жалобами на косоглазие и диплопию (двоение в глазах). После проведенного осмотра было принято решение о необходимом хирургическом вмешательстве, — пояснила заведующая офтальмологическим микрохирургическим отделением № 2, к.м.н., врач первой категории Ольга Павлова. — На второй день после операции глаза у пациентки выровнялись, она стала лучше видеть, чувствует себя хорошо, довольна и благодарна за проведенное лечение».

По словам пациентки, когда она попала на прием в клинику, испытывала страх, не знала, что ее ждет, ведь позади было несколько неудачных попыток исправить дефекты и вернуть зрение.

«Но с первых минут я поняла, что попала, куда нужно. Врач сразу обследовала меня, четко объяснила, что необходимо сделать. Через некоторое время меня пригласили на операцию, — рассказала Альбина Каурина. — Операцию я перенесла очень хорошо, замечательный хирург Ирина Григорьевна Татаренко по ходу операции мне все объясняла, что делается. Я очень довольна, я не ожидала, что будет такой результат, думала, потребуется еще одна-две операции. По результатам осмотра офтальмохирурга и терапевта, врачи говорят, что операция прошла успешно, и я так тоже считаю. Визуально я вернулась к своему лицу, которое у меня было до косметической процедуры, и вижу я хорошо».

Хирургия косоглазия – одна из традиционных сильных сторон больницы им. Т.И.Ерошевского. Совершенные методики долгие годы разрабатывались в стенах больницы под руководством сотрудников Самарского государственного медицинского университета, отмечены призами международной ассоциации офтальмологов.

«Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, мы продолжаем оказывать офтальмологическую помощь, — отметил главный врач больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев. — Практически все сотрудники больницы (более 96%) вакцинированы, за исключением сотрудников с медицинскими противопоказаниями. Введены дополнительные меры по эпидемической безопасности: усилена деятельность колл-центра по информированию пациентов о порядке работы больницы и о важности своевременной вакцинации, потоки пациентов своевременно распределяются по времени и помещениям, организованы дополнительные рабочие места для оказания неотложной офтальмологической помощи».

Фото: скриншот видео