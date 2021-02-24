Я нашел ошибку
Главные новости:
Лекция Александра Нестерова открывает цикл «Онтологии культуры» в рамках просветительского проекта «Понятная наука».
СОУНБ приглашает на лекцию «Техники культуры. II часть»
У пациентки было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу.
Врачи больницы Ерошевского успешно провели женщине высокотехнологичную операцию по восстановлению зрения
Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.
Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы
Финансовая организация без его согласия обращалась за информацией о нем в бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год.
Россиянин засудил банк за "любопытство"
Девушке было интересно узнать, как устроены самолеты и как ими управляют.
Жительница Новосибирска восстанавливает советский лайнер ТУ-104. Видео
Недобросовестные участники рынка могут воспользоваться вашими данными и повесить на вас фиктивный долг.
Юрист объяснил, что делать, если на вас оформили чужой кредит
Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Угрожавшего взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" задержали
Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.
Мужчина угрожает взорвать гранату на станции метро "Славянский бульвар" в Москве
Наверх
Самара  -24 °C, Тольятти  -23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.75
-0.23
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Врачи больницы Ерошевского успешно провели женщине высокотехнологичную операцию по восстановлению зрения

24 февраля 2021 23:44
94
У пациентки было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу.

Жительница Самары Татьяна Синяева обратилась в кабинет неотложной помощи Самарской областной клинической  офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского с резким ухудшением зрения.

Пациентка плохо себя чувствовала и не могла самостоятельно передвигаться без посторонней помощи, глаз практически не видел. Врачи-офтальмологи кабинета неотложной помощи осмотрели пациента и приняли решение о госпитализации, так как требовалась срочная витреальная хирургия.

«При поступлении у пациента было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу, —  отметил заведующий микрохирургическим витреоретинальным отделением  №4  Илья Казаков. — Осмотрев пациентку, мы приняли решение о госпитализации.  В течение суток провели необходимое обследование, рассчитали хрусталик и прооперировали по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Уже на следующий день  получили остроту зрения 0,2,  это хороший результат».

Зрение пациенту удалось спасти. И хотя предстоит второй этап операции по удалению силикона,  врачи – офтальмохирурги прогнозируют хорошую перспективу  по дальнейшей стабилизации зрительных функций пациента.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, самостоятельно ходит.

«В больницу я поступила в тяжелом состоянии, я ничего не видела, без посторонней помощи не  могла передвигаться, казалось, что жизнь остановилась, и было очень страшно, — рассказала  Татьяна Синяева.  —  Меня осмотрели, поставили диагноз и достаточно быстро прооперировали. Сейчас я хорошо себя чувствую, и главное – я вижу! Выражаю огромную благодарность хирургу – Илье Сергеевичу Казакову, который меня буквально спас от слепоты. Благодарна всему персоналу больницы, здесь все очень внимательные, в больнице комфортно,  отличный уход и замечательное отношение к своим пациентам. Низкий вам поклон!»

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского непрерывно оказывает высокотехнологичную офтальмологическую помощь. Так, в январе  высокие технологии помогли сохранить и улучшить зрение 86 пациентам.

В больнице им. Т.И.Ерошевского круглосуточно оказывается  неотложная офтальмологическая помощь. При возникновении неотложного состояния необходимо обращаться  к специалистам в кабинет неотложной офтальмологической помощи по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, телефон 8 (846) 323 00 40, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
24 февраля 2021  23:44
У пациентки было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу.
Врачи больницы Ерошевского успешно провели женщине высокотехнологичную операцию по восстановлению зрения
У пациентки было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу. Здравоохранение
94
24 февраля 2021  14:51
Еженедельно около 35 детей проходят обследование на новом оборудовании.
Пациенты детской больницы им. Ивановой проходят обследование на новом авторефрактометре
Еженедельно около 35 детей проходят обследование на новом оборудовании. Здравоохранение
343
24 февраля 2021  13:12
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
На 24 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
752
24 февраля 2021  12:46
В Самарскую область поступило более 24000 доз вакцины ГамКовидВак
В Самарскую область поступило более 24000 доз вакцины ГамКовидВак
На сегодняшний день в Самарской области привито более  87 000 человек, из них завершили вакцинацию свыше 20  000 человек. Здравоохранение
340
23 февраля 2021  15:05
В Самаре выявлены 86 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре выявлены 86 заболевших. Здравоохранение
811
22 февраля 2021  14:54
В Самаре заболели 108 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 108 человек. Здравоохранение
1209
22 февраля 2021  12:00
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2845, вылечились и выписаны 43103 человека.  Здравоохранение
2480
21 февраля 2021  18:21
Одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется.
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
Одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется. Здравоохранение
1166
21 февраля 2021  15:26
В Самаре заболели 113 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 113 человек. Здравоохранение
1067
21 февраля 2021  12:30
В Самарской области за сутки на 21 февраля выявлены 287 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 21 февраля выявлены 287 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2840, вылечились и выписаны 42823 человек.  Здравоохранение
1017
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
3954
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
11475
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
13213
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
13824
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
15148
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
16799
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите нам свой расказ!
24 февраля 2021  14:04 
Внимание конкурс! Тема: космос!
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите... Социум
1038
В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
24 февраля 2021  14:02 
В Самаре пройдет весенний маркет продукции самозанятых
Весенний маркет станет для самозанятых отличной возможностью представить свою продукцию широкой аудитории и найти новых клиентов. Бизнес
628
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
24 февраля 2021  13:12 
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
На 24 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
751
Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города
24 февраля 2021  11:28 
Открыта регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города
Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. Благоустройство региона
642
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.
23 февраля 2021  14:57 
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области. Социум
2415
Весь список