Врачи больницы Ерошевского успешно провели женщине высокотехнологичную операцию по восстановлению зрения

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Жительница Самары Татьяна Синяева обратилась в кабинет неотложной помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского с резким ухудшением зрения.

Пациентка плохо себя чувствовала и не могла самостоятельно передвигаться без посторонней помощи, глаз практически не видел. Врачи-офтальмологи кабинета неотложной помощи осмотрели пациента и приняли решение о госпитализации, так как требовалась срочная витреальная хирургия.

«При поступлении у пациента было диагностировано кровоизлияние в стекловидное тело и катаракта на единственно видящем глазу, — отметил заведующий микрохирургическим витреоретинальным отделением №4 Илья Казаков. — Осмотрев пациентку, мы приняли решение о госпитализации. В течение суток провели необходимое обследование, рассчитали хрусталик и прооперировали по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Уже на следующий день получили остроту зрения 0,2, это хороший результат».

Зрение пациенту удалось спасти. И хотя предстоит второй этап операции по удалению силикона, врачи – офтальмохирурги прогнозируют хорошую перспективу по дальнейшей стабилизации зрительных функций пациента.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, самостоятельно ходит.

«В больницу я поступила в тяжелом состоянии, я ничего не видела, без посторонней помощи не могла передвигаться, казалось, что жизнь остановилась, и было очень страшно, — рассказала Татьяна Синяева. — Меня осмотрели, поставили диагноз и достаточно быстро прооперировали. Сейчас я хорошо себя чувствую, и главное – я вижу! Выражаю огромную благодарность хирургу – Илье Сергеевичу Казакову, который меня буквально спас от слепоты. Благодарна всему персоналу больницы, здесь все очень внимательные, в больнице комфортно, отличный уход и замечательное отношение к своим пациентам. Низкий вам поклон!»

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского непрерывно оказывает высокотехнологичную офтальмологическую помощь. Так, в январе высокие технологии помогли сохранить и улучшить зрение 86 пациентам.

В больнице им. Т.И.Ерошевского круглосуточно оказывается неотложная офтальмологическая помощь. При возникновении неотложного состояния необходимо обращаться к специалистам в кабинет неотложной офтальмологической помощи по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, телефон 8 (846) 323 00 40, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО