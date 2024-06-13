Врач-травматолог больницы им. Семашко: "Алкоголь и травматизм имеют прямую зависимость"

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Последствия употребления спиртных напитков наблюдают в своей практики врачи травматологических пунктов и экстренных стационаров. Об этом рассказывает заведующий травматологическим пунктом Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А.Семашко Михаил Калинкин.



«Алкоголь и травматизм имеют прямую зависимость. Нервная система человека в состоянии алкогольного опьянения играет с ним "злую шутку". Мнимое ощущение себя и преувеличение своих возможностей толкает на различного рода «приключения», часто печально заканчивающиеся.

Статистика показывает, что в весенне-летний период на первое место выходит травматизм среди людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.



Категории травм, которые получают люди в состоянии опьянения:

бытовые

криминальны

в результате дорожно-транспортных происшествий.



Характер травм, с которыми обращаются в наше подразделение, также различный:

ушибы мягких тканей

переломы конечностей до черепно-мозговых травм

сочетанные травмы и даже ампутации конечностей при использовании оборудования в неадекватном состоянии.



Период отпусков и просто активного досуга в выходные дни только начинается. Чтобы для всех летний сезон оказался временем полноценного отдыха без последствий для здоровья,соблюдайте все простые правила безопасности и откажитесь от алкоголя».

Фото: минздрав СО