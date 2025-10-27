Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
Под конец трудовых будней работники могут чувствовать раздражительность, бессонницу и снижение концентрации, предупредила психотерапевт.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября
Мер к признанию дома аварийным не принимается. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. 
Глава СКР ждет доклад по делу жильцов аварийного дома в Клявлино Самарской области
Административные комиссии смогут выписывать штрафы по фото и видео с городских камер.
В губернии начнут штрафовать за парковку на газонах
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака

27 октября 2025 23:13
152
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе стакана воды до завтрака, пишут "Известия". В беседе с aif.ru 25 октября специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.

Специалист отметила, что разницы между теплой и прохладной водой почти нет, однако в Японии такой утренний прием воды называют «умывание желудка» и особенно советуют прохладную при проблемах с моторикой кишечника.

По ее словам, вода натощак восполняет потери жидкости, стимулирует пищеварение и работу ЖКТ, а также может оказывать легкое желчегонное действие, поддерживая функции печени и почек.

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Под конец трудовых будней работники могут чувствовать раздражительность, бессонницу и снижение концентрации, предупредила психотерапевт.
27 октября 2025, 22:31
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября
Под конец трудовых будней работники могут чувствовать раздражительность, бессонницу и снижение концентрации, предупредила психотерапевт. Общество
141
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025, 19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый. Здравоохранение
190
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
27 октября 2025, 17:28
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи. Здравоохранение
247
Здравоохранение
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
27 октября 2025  23:13
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
152
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025  19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
195
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
27 октября 2025  17:28
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
251
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
27 октября 2025  16:58
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
236
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет.
27 октября 2025  16:20
Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 
250
Специалист напомнил о роли диспансеризации в профилактике сосудистой катастрофы.
27 октября 2025  14:56
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить
269
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
27 октября 2025  12:50
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
221
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
26 октября 2025  13:08
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
477
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
24 октября 2025  13:44
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
520
Вирусолог рассказала о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России
23 октября 2025  20:29
Вирусолог рассказала о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России
628
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15358
Весь список
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
245
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
291
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
275
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
723
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
669
Весь список