Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе стакана воды до завтрака, пишут "Известия". В беседе с aif.ru 25 октября специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.

Специалист отметила, что разницы между теплой и прохладной водой почти нет, однако в Японии такой утренний прием воды называют «умывание желудка» и особенно советуют прохладную при проблемах с моторикой кишечника.

По ее словам, вода натощак восполняет потери жидкости, стимулирует пищеварение и работу ЖКТ, а также может оказывать легкое желчегонное действие, поддерживая функции печени и почек.