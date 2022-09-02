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Врач Светлана Малиновская рассказала, чем полезны кабачки

2 сентября 2022 20:36
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По словам специалиста, кабачки полезны настолько, что их рекомендуется есть каждый день.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, чем полезны кабачки, пишут "Известия" со ссылкой на сайте регионального Минздрава.

По словам специалиста, кабачки полезны настолько, что их рекомендуется есть каждый день.

«Кабачок может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Так что его можно и нужно включать в свой рацион тем, кто стремится снизить вес», — приводит слова Малиновской телеканал «360».

В кабачках содержится большое количество витамин группы В, аскорбиновая и никотиновая кислоты, витамины А и Е, магний, железо, цинк, калий и другие полезные элементы.

По словам Малиновской, регулярное употребление блюд из кабачков способно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Также кабачки являются отличным продуктом для профилактики развития кардиологических заболеваний, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также кабачки способствуют выводу из организма излишней жидкости, при этом не происходит вымывания важных микроэлементов. Поэтому людям, которые страдают отеками, полезно включать гарниры из этого овоща в ежедневное меню.

Малиновская отметила, что кабачки улучшают пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Сок из свежего овоща чрезвычайно полезен для печени и поджелудочной железы.

Помимо этого, регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи благодаря мощному антиоксиданту токоферолу — веществу, ускоряющему обновление клеток и замедляющему процессы старения. Он также приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей.

 

Фото:    ru.freepik.com

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