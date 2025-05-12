Врач Самарского онкодиспансера: для успешного лечения меланомы крайне важно обнаружить заболевание на ранних стадия

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Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева рассказала о том, как предупредить заболевание:



«Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток, вырабатывающих пигмент и влекущих развитие родинок, так называемых меланоцитов. В 2024 году в Самарской области было зарегистрировано более 2,5 случаев злокачественных новообразований кожи.



К факторам, способствующим развитию меланомы относятся:



частое пребывание на солнце, особенно в пик солнечной активности - с 10.00 до 16.00 часов

частые походы в солярий

наличие большого количества родинок или аномальных образований на коже

наследственная предрасположенность.



Как обезопасить себя от рака кожи?



Используйте средства защиты от солнца с высоким SPF (солнцезащитным фактором).

При выходе на улицу надевайте закрытую одежду из легких тканей и головной убор.

Избегайте долгого нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно в дневное время.

Регулярно проверяйте состояние своей кожи и родинок.



Рекомендуется ежемесячно проводить самостоятельный осмотр кожных покровов. При осмотре стоит обратить внимание на изменение размера, формы или цвета родинки, появление нового образования на коже, кровоточивость или зуд вокруг, неровные границы или неоднородный цвет.



При обнаружении беспокоящих симптомов необходимо обратиться к врачу-дерматологу или врачу-онкологу.



Диагностика меланомы начинается с тщательного осмотра пациента специалистом, который оценивает состояние кожи и наличие подозрительных образований. При их наличии врач назначает уточняющие обследования.



Для успешного лечения меланомы крайне важно обнаружить заболевание на ранних стадиях, поэтому важно регулярно посещать профилактические осмотры и диспансеризацию, внимательно относиться к изменениям на коже и своевременно обращаться в медицинское учреждение. Помните: своевременное выявление и лечение меланомы значительно повышает шансы на скорое выздоровление".

Фото: минздрав СО