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Врач Самарского онкодиспансера: четыре правила раннего выявления рака молочной железы

29 января 2024 14:46
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Рак молочной железы «молодеет» - у 106 женщин выявлено заболевание в возрасте 30 - 39 лет. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова:

«У женщин рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости. В 2023 году впервые это заболевание выявлено у 2152 человек.

Рак молочной железы «молодеет» - у 106 женщин выявлено заболевание в возрасте 30 - 39 лет. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.

Заболевание относится к опухолям наружной локализации и его может обнаружить сама женщина при соблюдении правил самообследования молочных желез.

Выявление онкозаболевания на ранних стадиях дает шанс на своевременное эффективное лечение и полное выздоровление.

В настоящее время более чем 70% случаев рак молочной железы выявляется на ранних стадиях.

Для своевременного выявления ранних признаков рака молочной железы женщинам рекомендуется:
- ежемесячное самообследование молочных желез
- ежегодный осмотр молочных желез гинекологом или маммологом
- УЗИ молочных желез по показаниям
- маммография 1 раз в 2 года, начиная с 40 лет».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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