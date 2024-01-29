Врач Самарского онкодиспансера: четыре правила раннего выявления рака молочной железы

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Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова:



«У женщин рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости. В 2023 году впервые это заболевание выявлено у 2152 человек.



Рак молочной железы «молодеет» - у 106 женщин выявлено заболевание в возрасте 30 - 39 лет. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.



Заболевание относится к опухолям наружной локализации и его может обнаружить сама женщина при соблюдении правил самообследования молочных желез.



Выявление онкозаболевания на ранних стадиях дает шанс на своевременное эффективное лечение и полное выздоровление.



В настоящее время более чем 70% случаев рак молочной железы выявляется на ранних стадиях.



Для своевременного выявления ранних признаков рака молочной железы женщинам рекомендуется:

- ежемесячное самообследование молочных желез

- ежегодный осмотр молочных желез гинекологом или маммологом

- УЗИ молочных желез по показаниям

- маммография 1 раз в 2 года, начиная с 40 лет».

Фото: минздрав СО