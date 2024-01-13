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Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций

13 января 2024 09:58
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Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная назвала правильную реакцию на появляющиеся в СМИ сообщения о новых вспышках инфекционных заболеваний. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказала, что в современных условиях невозможно избежать подобных вспышек инфекций и посоветовала следовать рекомендациям профильных специалистов.

«При появлении информации о риске возникновения пандемии, эпидемии или любой другой чрезвычайной ситуации необходимо прежде всего придерживаться рекомендаций, которые последуют за данной информацией. Это может быть ограничение посещений стран, где данная угроза возникла, проведение профилактических прививок, если они существуют. (...) При современном подходе к противоэпидемическим мероприятиям и своевременном информировании населения стран об угрозе страха быть не должно», — сказала эксперт.

Правила, которые мы усвоили в процессе борьбы с COVID-19, тоже кажутся разумными: ограничение межличностных контактов, личная гигиена, ношение масок, если эта мера оправдана

Марина Бережнаяврач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC)

Она также назвала неоднозначным вопрос о цикличности пандемий. «С учетом особенностей строения вирусов и их способности к мутациям избежать вспышек инфекционных заболеваний, на мой взгляд, практически невозможно. И вирус гриппа — яркое подтверждение», — добавила Бережная.

«Главное — обходиться без паники»Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала эффективный способ уберечься от сезонных заболеваний. По ее словам, таковым является работа из дома. При первых симптомах врач посоветовала оставаться работать из дома или брать больничный и стараться не выходить на улицу.

«Не думайте только о себе. Если заболели — не надо ходить ни в аптеку, ни в магазин, никуда. Пользуйтесь службами доставки, тогда меньше людей заразите», — сказала специалист.

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