Врач рассказала о поведении для сохранения здоровья осенью

75

Иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой ООО «Витела» Людмила Лапа рассказала во вторник, 8 октября, каким образом сохранить здоровье в осенний период.

По словам специалиста, прогулки в любое время года имеют положительный эффект на здоровье человека.

«Главное — одеваться по погоде: если дождь, то дождевики и зонтик, сапоги с теплыми носками, шарфик и шапка. Если оденемся не по погоде, то можно простудиться, промокнуть, переохладиться. Здесь важно правильно одеться, чтобы не переохладиться и не пропариться», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».



Она добавила, что промокшие носки нужно по возможности сразу заменить на сухие, а если не получилось, то дома погреть ноги в соленой воде.

«Еще можно выпить чай с лимоном или медом, как многие любят, но не злоупотреблять», — рассказала врач, добавив, что надо спать 10–12 часов, тогда иммунитет будет работать хорошо.

По словам врача, не всем можно прививаться, прививки от гриппа можно делать только тем людям, которые знают свой иммунный статус, пишут "Известия".

«Если нет аллергии, то, пожалуйста, прививайтесь, и тогда вы не заболеете. А если есть аллергия или хронические заболевания, то надо сначала пролечиться», — заключила специалист.