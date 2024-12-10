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Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз

10 декабря 2024 13:54
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Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз

Не только дети не любят носить шапки, даже если бабушки грозят пальцем и пугают менингитом, но и взрослые иногда забывают об этом головном уборе. Чем на самом деле опасны прогулки по морозу без шапки, рассказала «Известиям» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва 10 декабря.

По ее словам, ходить зимой, в мороз, с обнаженной головой действительно может быть вредно для здоровья: так недолго подхватить простуду, респираторные и инфекционные заболевания, которые могут перейти в осложнения или спровоцировать обострение хронических болезней. Всё это происходит потому, что переохлаждение головы ведет к переохлаждению всего организма.

«Дело в том, что голова в отличие от остальных частей тела никак не защищена от холода: между костью черепа и кожей очень тонкая жировая прослойка. Можно закутаться в несколько слоев, надеть варежки и теплые носки, но если голова обнажена, то большая часть тепла всё равно покинет тело. Гораздо меньше тепла теряется, если на голове теплая шапка, а на руках, например, нет варежек. Кроме того, именно через голову — точнее, через носоглотку — в организм попадает холодный воздух при дыхании» — уточнила врач.

Если голова в тепле, она быстро согревается, но прогулки без шапки могут замедлить этот процесс, из-за чего холод будет дольше воздействовать на слизистые оболочки носа и горла. Что, в свою очередь, может привести к снижению местного иммунитета, а затем к насморку и воспалению горла, объяснила Филёва.

Эксперт отметила, что люди с крепким иммунитетом, которые закаляются и в целом не боятся низких температур, переохлаждение головы могут и не заметить. Но если иммунная система и так ослаблена, а у человека есть склонность к респираторным заболеваниям, то даже пятиминутная прогулка в мороз без шапки может закончиться больничным листом.

«Головной убор также защищает от переохлаждения кровеносные сосуды, которых очень много на голове. Когда человек из тепла выходит на улицу, сосуды сужаются, а потом, когда человек снова заходит в тепло, расширяются. Кровоток из-за этого то ослабевает, то усиливается. В результате может закружиться или заболеть голова. Те же процессы происходят в ушах и усугубляются холодным ветром. Пребывание на морозе с обнаженной головой может привести к воспалению внутреннего уха, отиту и другим неприятным заболеваниям», — сказала врач.

При этом она подчеркнула, что пышная шевелюра — вовсе не замена шапке: она почти не держит тепло и совсем не защищает от ветра. Более того, мороз может повлиять и на состояние волос. Перепад температур вызывает спазм сосудов, из-за чего может нарушиться питание волосяных луковиц. Это приводит к ослаблению волос, они могут потускнеть, начать сечься и активнее выпадать, заключила Филёва.

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