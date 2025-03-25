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Врач рассказала о пользе слез

25 марта 2025 23:03
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С плачем выводятся токсины, накопленные из-за стресса.

Плач — это психофизиологическая реакция человека, характеризующаяся повышенным выделением из глаз определенной секреции — слез. С возрастом люди склонны меньше позволять себе таким образом выражать эмоции, хотя это может быть полезно. Об этом 25 марта «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она сообщила, что слезы бывают трех основных типов. Базальная слеза присутствует всегда — она увлажняет глаза, защищает их от пересыхания и воздействия патогенных микроорганизмов. Рефлекторные слезы текут в ответ на физическое раздражение, например когда в глаз попадает пыль. А эмоциональные слезы появляются в результате сильных эмоций: радости, печали, гнева. Эти слезы уникальны тем, что помогают организму справиться со стрессовой перегрузкой и снизить ощущение боли. Также различают патологическое слезоотделение при поражении большого каменистого нерва — ветви лицевого нерва, который связывает слезную железу с мозгом.

В составе слезной жидкости присутствуют различные соли, лизоцим (фермент с антибактериальным действием), липиды (вещества класса жиров) и множество других элементов. При этом эмоциональные слезы содержат больше белков, и в частности гормонов, поэтому их вкус может быть более специфическим, чем у рефлекторных слез, и даже горьким, отметила эксперт.

«Со слезами выводится избыток токсинов, гормонов и других химических веществ, которые накапливаются в организме во время стресса, а активный, громкий плач помогает проявить эмоции, выплеснуть их. В процессе плача снижается уровень адреналина — поэтому люди, привыкшие сдерживать слезы, становятся склонными к раздражению и гневу», — рассказала она.

Благодаря плачу также становится более глубоким дыхание, что снижает уровень кортизола — гормона стресса, добавила эксперт. Некоторым людям легче заплакать, а другим — сложнее. По словам врача, это зависит от крепости нервной системы.

 

Фото:  freepik.com

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