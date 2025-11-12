Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие

106

Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Как минимизировать их влияние на организм и сохранить самочувствие в такие периоды, рассказала «Известиям» заместитель главного врача по организации стационарной помощи, заведующая отделением кардиологии многопрофильной клиники «К+31» Ольга Рябенкова.

К группе риска относятся гипертоники, пациенты с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а также люди с низкой адаптацией к изменениям окружающей среды. Реакция на магнитные бури может проявляться в виде бессонницы, повышенной сонливости, болей в суставах и мышцах, скачков давления и нарушений сердечного ритма.

«Необходимо отслеживать прогнозы погоды и приближающихся магнитных бурь для адекватной и своевременной подготовки, соблюдать режим — речь о здоровом сне в первую очередь, снизить физическую активность на этот период, минимизировать вредные привычки — алкоголь, сигареты и другие», — пояснила врач.

Фото: freepik.com