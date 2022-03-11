Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств

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Стресс, состояние повышенного напряжения – защитная реакция организма на воздействие неблагоприятных физических и психосоциальных факторов. Значительная часть людей регулярно испытывает физические (соматические) симптомы, связанные со стрессом, даже не догадываясь об этом. Важно вовремя распознать признаки стресса и принять необходимые меры по его устранению. Об этом рассказала Надежда Капнинская, врач-терапевт «Инвитро-Москва».

Как проявляется и к чему может привести острый и хронический стресс?

Острый стресс быстро проходит, остаются только эмоциональные переживания и память о них. Во время стресса в кровь в большом количестве выбрасываются катехоламины и глюкокортикоиды. У человека повышается артериальное давление, ускоряется пульс, улучшается кровообращение, активность центральной нервной системы и т.д.

При хроническом стрессе происходят те же реакции. Однако этот механизм действует постоянно, поэтому организм и эндокринная система очень сильно страдают: увеличивается частота сокращений сердца, повышается давления, сужаются сосуды, появляется недостаток кислорода в миокарде. Параллельно повышается толерантность к вырабатываемому инсулину. Начинаются скачки сахара в крови, изменяется липидный состав крови, развиваются заболевания, связанные с повышенным уровнем холестерина, развивается ожирение.

Перманентно высокий уровень кортизола негативно воздействует на клетки иммунной системы. Человек начинает постоянно болеть, у него наблюдаются постоянные простуды с осложнениями, невыясненный субфебрилитет (постоянно повышенная температура тела – но не выше 38 градусов). Хронический стресс истощает запасы организма, приводит к постепенному разрушению физического и психического здоровья.

Какие симптомы свидетельствуют о стрессе?

Вот физические (соматические) симптомы стресса, по которым его можно опознать еще в самом начале:

● нервозность, «трясучка», головокружение, затруднение дыхания;

● слабость, утомляемость, снижения общего уровня энергии;

● мышечные подергивания, тремор, боли, гипертонус мышц, спазмы;

● диарея или запор, учащенное мочеиспускание, частые отрыжка, метеоризм, чувство тошноты, изжога;

● боли в груди, тахикардия, брадикардия;

● частые простуды и прочие инфекции;

● снижение полового влечения, потенции;

● набор или потеря веса при отсутствии изменений в питании;

● звон, жужжание, щелчки в ушах;

● сухость во рту, затруднения глотания, сжатие челюстей, скрежет зубов;

● акне (гнойнички на коже), сыпь на коже, зуд, необъяснимые приступы «аллергии», выпадение волос;

● онемение или покалывания в различных частях тела;

● приливы жара/холода, потливость, холодные или потные ладони, или ступни;

● головные боли, бессонница.

При проявлении симптомов стресса лечение должно быть незамедлительным, так как стрессовое состояние рискует перейти в хроническое. Своевременное обращение к врачу поможет справиться со стрессом и его последствиями.

Можно ли самостоятельно использовать популярные средства для борьбы со стрессом? Например, травяные чаи и сборы, настойки валерианы и пустырника.

Использовать Корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены. В легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний. В тяжелых случаях возможны судороги, делирий.

Неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу. Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам.

Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия.

Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом. При гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень – они поднимают артериальное давление. Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец – это сильно повышает тонус матки. Малышам до года эти травы также противопоказаны: их активные вещества влияют на развитие нервной системы. Мать-и-мачеха тоже не рекомендуется беременным, кормящим и детям до 2 лет.

Есть чаи, не опасные для организма. Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай – из ягод шиповника. Он приятен на вкус и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач.

Как можно быстро успокоиться в случае приступа тревоги/стресса?

1. Найдите тихое место и маленькими глотками выпейте стакан воды. Серия глотков рефлекторно снижает активность дыхательного центра, задерживая дыхание и делая его ритмичным.

2. Управление дыханием — один из самых быстрых и эффективных способов успокоиться и снизить тревожность в трудный момент.

Диафрагмальное дыхание способствует максимальному насыщению крови кислородом, снижению тревоги, телесного напряжения. В случае ухудшения состояния, воспользуйтесь следующими практиками:

● при дыхательной гимнастике нужно делать упражнения. Можно лечь или удобно усесться, затем положить одну ладонь на грудь, а другую на живот.

● медленно вдыхайте носом и выдыхайте ртом через слегка сжатые губы так, чтобы ладонь на животе поднималась и опускалась вместе дыханием. Вдыхайте и выдыхайте спокойно и без усилия. Ладонь на груди должна оставаться неподвижной. Мыслительно сопровождайте каждый вдох и каждый выдох. Если разум уходит в тревожные мысли — каждый раз просто возвращайте внимание на процесс дыхания.

Дышите так 5-10 минут.

3. Действенный метод – провести указательным пальцем по губам горизонтально. Он основан на физиологической реакции парасимпатической нервной системы. Быстро эффективно успокаивает.

Если долго не можете избавиться от какого-то дискомфортного чувства и уверены, что ваше состояние ненормальное, необходимо обратиться к врачу. Психологические факторы стресса могут усугубить проблемы с дыханием у людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ; включая эмфизему и хронический бронхит).

Хронический или постоянный стресс, переживаемый в течение длительного периода времени, может способствовать долгосрочным проблемам с сердцем и кровеносными сосудами. Постоянное и слишком сильное длительное увеличение частоты сердечных сокращений, а также повышенный уровень гормонов стресса и артериального давления могут сказаться на организме. Этот длительный постоянный стресс может увеличить риск гипертонии, провоцирует сердечный приступ или даже инсульт.