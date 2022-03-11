Я нашел ошибку
Главные новости:
Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области
Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области
Геннадий Котельников: Спецоперация стала информационным магнитом, притягивающим самые немыслимые и лживые сообщения
Геннадий Котельников: Спецоперация стала информационным магнитом, притягивающим самые немыслимые и лживые сообщения
Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России
Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
Начальник регионального управления Росгвардии поздравил с профессиональным праздником работников частных охранных организаций
Начальник регионального управления Росгвардии поздравил с профессиональным праздником работников частных охранных организаций
Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании в России
Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании в России
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств

11 марта 2022 12:47
85
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств

Стресс, состояние повышенного напряжения – защитная реакция организма на воздействие неблагоприятных физических и психосоциальных факторов. Значительная часть людей регулярно испытывает физические (соматические) симптомы, связанные со стрессом, даже не догадываясь об этом. Важно вовремя распознать признаки стресса и принять необходимые меры по его устранению. Об этом рассказала Надежда Капнинская, врач-терапевт «Инвитро-Москва».

Как проявляется и к чему может привести острый и хронический стресс?

Острый стресс быстро проходит, остаются только эмоциональные переживания и память о них. Во время стресса в кровь в большом количестве выбрасываются катехоламины и глюкокортикоиды. У человека повышается артериальное давление, ускоряется пульс, улучшается кровообращение, активность центральной нервной системы и т.д.

При хроническом стрессе происходят те же реакции. Однако этот механизм действует постоянно, поэтому организм и эндокринная система очень сильно страдают: увеличивается частота сокращений сердца, повышается давления, сужаются сосуды, появляется недостаток кислорода в миокарде. Параллельно повышается толерантность к вырабатываемому инсулину. Начинаются скачки сахара в крови, изменяется липидный состав крови, развиваются заболевания, связанные с повышенным уровнем холестерина, развивается ожирение. 

Перманентно высокий уровень кортизола негативно воздействует на клетки иммунной системы. Человек начинает постоянно болеть, у него наблюдаются постоянные простуды с осложнениями, невыясненный субфебрилитет (постоянно повышенная температура тела – но не выше 38 градусов). Хронический стресс истощает запасы организма, приводит к постепенному разрушению физического и психического здоровья.

Какие симптомы свидетельствуют о стрессе?

Вот физические (соматические) симптомы стресса, по которым его можно опознать еще в самом начале:

●      нервозность, «трясучка», головокружение, затруднение дыхания;

●      слабость, утомляемость, снижения общего уровня энергии;

●      мышечные подергивания, тремор, боли, гипертонус мышц, спазмы;

●      диарея или запор, учащенное мочеиспускание, частые отрыжка, метеоризм, чувство тошноты, изжога;

●      боли в груди, тахикардия, брадикардия;

●      частые простуды и прочие инфекции;

●      снижение полового влечения, потенции;

●      набор или потеря веса при отсутствии изменений в питании;

●      звон, жужжание, щелчки в ушах;

●      сухость во рту, затруднения глотания, сжатие челюстей, скрежет зубов;

●      акне (гнойнички на коже), сыпь на коже, зуд, необъяснимые приступы «аллергии», выпадение волос;

●      онемение или покалывания в различных частях тела;

●      приливы жара/холода, потливость, холодные или потные ладони, или ступни; 

●      головные боли, бессонница. 

При проявлении симптомов стресса лечение должно быть незамедлительным, так как стрессовое состояние рискует перейти в хроническое. Своевременное обращение к врачу поможет справиться со стрессом и его последствиями. 

Можно ли самостоятельно использовать популярные средства для борьбы со стрессом? Например, травяные чаи и сборы, настойки валерианы и пустырника.

Использовать Корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены. В легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний. В тяжелых случаях возможны судороги, делирий. 

Неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу. Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам.

Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. 

Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом. При гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень – они поднимают артериальное давление. Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец – это сильно повышает тонус матки. Малышам до года эти травы также противопоказаны: их активные вещества влияют на развитие нервной системы. Мать-и-мачеха тоже не рекомендуется беременным, кормящим и детям до 2 лет.

Есть чаи, не опасные для организма. Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай – из ягод шиповника. Он приятен на вкус и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач.

Как можно быстро успокоиться в случае приступа тревоги/стресса?

1. Найдите тихое место и маленькими глотками выпейте стакан воды. Серия глотков рефлекторно снижает активность дыхательного центра, задерживая дыхание и делая его ритмичным.

2. Управление дыханием — один из самых быстрых и эффективных способов успокоиться и снизить тревожность в трудный момент.

Диафрагмальное дыхание способствует максимальному насыщению крови кислородом, снижению тревоги, телесного напряжения. В случае ухудшения состояния, воспользуйтесь следующими практиками:

●      при дыхательной гимнастике нужно делать упражнения. Можно лечь или удобно усесться, затем положить одну ладонь на грудь, а другую на живот.

●      медленно вдыхайте носом и выдыхайте ртом через слегка сжатые губы так, чтобы ладонь на животе поднималась и опускалась вместе дыханием. Вдыхайте и выдыхайте спокойно и без усилия. Ладонь на груди должна оставаться неподвижной. Мыслительно сопровождайте каждый вдох и каждый выдох. Если разум уходит в тревожные мысли — каждый раз просто возвращайте внимание на процесс дыхания.

Дышите так 5-10 минут.

3. Действенный метод – провести указательным пальцем по губам горизонтально. Он основан на физиологической реакции парасимпатической нервной системы. Быстро эффективно успокаивает.

Если долго не можете избавиться от какого-то дискомфортного чувства и уверены, что ваше состояние ненормальное, необходимо обратиться к врачу. Психологические факторы стресса могут усугубить проблемы с дыханием у людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ; включая эмфизему и хронический бронхит). 

Хронический или постоянный стресс, переживаемый в течение длительного периода времени, может способствовать долгосрочным проблемам с сердцем и кровеносными сосудами. Постоянное и слишком сильное длительное увеличение частоты сердечных сокращений, а также повышенный уровень гормонов стресса и артериального давления могут сказаться на организме. Этот длительный постоянный стресс может увеличить риск гипертонии, провоцирует сердечный приступ или даже инсульт. 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Минздрав Самарской области: не нужно покупать лекарства про запас
07 марта 2022, 12:51
Минздрав Самарской области: не нужно покупать лекарства про запас
Все лекарства, находящиеся в обороте на территории РФ, прошли государственную регистрацию. Здравоохранение
968
Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом
21 февраля 2022, 13:51
Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом
Обновление автопарка учреждений продолжится в этом году. Здравоохранение
1274
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 
17 декабря 2021, 15:56
Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона.  Здравоохранение
3554
Здравоохранение
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
11 марта 2022  12:47
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
85
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.
10 марта 2022  17:30
Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы
454
Запасов достаточно, поскольку большую часть препаратов инсулина производят внутри страны.
10 марта 2022  16:58
В России запасов инсулина достаточно
434
Информация о доступности лекарственных препаратов в розничных аптеках Самарской области
10 марта 2022  13:51
Информация о доступности лекарственных препаратов в розничных аптеках Самарской области
449
Основные мировые производители инсулинов подтвердили продолжение работы в России
10 марта 2022  12:59
Основные мировые производители инсулинов подтвердили продолжение работы в России
393
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев
10 марта 2022  11:52
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев
365
За год в рамках кадровых программ в медучреждения региона трудоустроилось 140 специалистов.
9 марта 2022  16:42
По программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров
704
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
8 марта 2022  13:42
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
1065
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях.
7 марта 2022  22:12
В поселке Краснооктябрьский завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики
1262
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратился к медикам.
7 марта 2022  21:45
Армен Бенян: "Сегодня мы наблюдаем, как стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19"
1236
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5466
Весь список
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
66
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
117
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1795
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
465
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1849
Весь список