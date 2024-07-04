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Врач-педиатр СамГМУ: о профилактике состояний у детей, связанных с летней жарой и солнечной активностью

4 июля 2024 18:11
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Малышам до 3-х лет категорически не рекомендуется находиться на открытом солнце!

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Галина Порецкова:

"Обеспечить безопасность детей летом - задача родителей. Следуйте рекомендациям и лето поможет укрепить организм и оставит позитивные воспоминания.

Солнце - это не только польза для укрепления иммунной системы человека, но и опасность получить солнечные ожоги, риск развития гипертермического синдрома - повышение температуры тела, связанного с перегреванием.

Детям можно находиться в рассеянных солнечных лучах на прогулках по лесу и парках в течение дня. Но не следует гулять, когда на улице очень жарко!

Время нахождения под солнцем строго индивидуально для каждого ребенка, оно во многом зависит от возраста, состояния здоровья и строения кожи.

Принимать солнечные ванны и купаться в открытых водоёмах с проточной водой только в разрешённых для купания местах для детей старшего возраста возможно в период минимальной солнечной активности с 9.00 до 11.00 утра и после 16.00-17.00, но не более 2-х часов день.

С 12.00 до 16.00 необходимо избегать прямых солнечных лучей. Но в любом случае, как и взрослый, ребенок должен постепенно привыкать к солнцу, и каждый день надо увеличивать время его нахождения под ним. Это позволит избежать солнечных ожогов.

Малышам до 3-х лет категорически не рекомендуется находиться на открытом солнце!

Также необходимо использовать солнцезащитные средства (кремы, молочко и др.): детям с солнцезащитным индексом 50 и 50+ максимально безопасные, разрешенные для применения детям. Средства наносите минут за 15-20 до выхода на улицу и после купания. Но использование солнцезащитных средств не отменяет нормы нахождения детей на солнце!

В солнечные дни обязательно надо надевать лёгкий головной убор и лёгкую удобную одежду, желательно светлого цвета из хлопка и льна. Когда на небе облака, берите головной убор с собой, он пригодится.

В летний период необходимо организовать питание ребёнка с высоким содержанием овощей и фруктов в рационе и сохранять оптимальный режим питания – 4-5 раз в день.

Не следует забывать и о питьевом режиме. Детям особенно важно поддерживать оптимальный уровень водного баланса в организме.

Основное правило лета – питьевая вода должна быть в постоянном доступе для ребенка. Пить необходимо по потребности, желательно небольшими порциями, но чаще. Потребность в жидкости может увеличиваться при высокой активности ребёнка. Избегайте сладкой воды, она вызывает еще большую жажду.

Если вы защищаете глаза ребенку солнцезащитными очками, то применяйте качественные модели. Дешевые подделки могут нанести большой вред зрению.

Будьте внимательны, следите за ребенком, чтобы он не перегревался и не обгорел. При первых признаках покраснения кожи, нарушении самочувствия - уведите ребёнка в тень".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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