Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: отказ от табака поможет предотвратить развитие опасных нарушений зрения

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Курение — привычка, которая может привести к развитию целого спектра опасных заболеваний. О том, как курение влияет на зрительные органы, рассказала врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского Ирина Ракитина.



️«В табаке содержится более 1000 разных соединений, сотни из которых представляют собой биологический яд, опасный для здоровья», — пояснила Ирина Ракитина.



К наиболее токсичным соединениям относятся:

- никотин,

- уксусная кислота,

- цианиды,

- сероводород,

- оксид углерода,

- аммиак.



️«Каждое соединение повреждает один или несколько органов. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.

Никотин, прежде всего, вредит кровеносной системе и вызывает дегенерацию сосудов, из-за чего нарушается кровоснабжение органов. В глазных яблоках и в прилегающих к ним структурах проходят сосуды, которые обеспечивают клетки кислородом и необходимыми микроэлементами для правильной их работы, при этом выводя отходы жизнедеятельности организма",- отметила врач-офтальмолог.



Из-за плохого кровоснабжения могут развиться:

конъюнктивит,

катаракта,

глаукома,

дистрофические поражения сетчатки, особенно ее центральной части – макулы, которая отвечает за центральное зрение и цветовое восприятие. Любое повреждение макулы приводит к снижению способности видеть, а курение ведет к ее ухудшению.



️«Еще одной опасностью для курильщиков является табачная амблиопия. При этом состоянии зрение снижается по причине функционального расстройства, а очками или линзами не корректируется. Никотин влияет и на пассивных курильщиков. Если беременная женщина, например, будет курить, шансы появления амблиопии у ребенка возрастут», — рассказала Ирина Ракитина.



Как отмечают специалисты, избавиться от табачной амблиопии можно при условии полного отказа от курения.

️«Состав табачного дыма часто вызывает воспалительную реакцию слизистой оболочки глаза – аллергический конъюнктивит. Это состояние может длиться несколько месяцев и поражает оба глаза. Аллергический конъюнктивит проявляется в виде отека век, боли и зуда в глазах.

Еще одно из опасных соединений, содержащихся в табаке и влияющих на состояние зрения – это цианид. Цианидами называют соли синильной кислоты, которые вызывают кислородное голодание тканей. Цианиды попадают в кровь, разрушая нервные клетки глаз. Так как у курящего человека цианиды постоянно попадают в кровь, они не успевают выводиться и накапливаются. От этого повреждается нервная система, и появляется возможность развития ретробульбарного неврита зрительного нерва. Это самая опасная причина ухудшения зрения у курящих людей. Полная слепота может появиться из-за атрофии зрительного нерва. Согласно статистике, слепота в большинстве случаев развивается именно у курильщиков.

Доказано, если человек каждый день выкуривает одну пачку, то постепенно снижается способность различать цвета. Это касается красных, желтых, зеленых, синих оттенков. Эти изменения связаны с вдыханием цианидов, содержащихся в табаке, которые вызывают дистрофические процессы. Кроме этого, у курильщиков теряется контрастность изображения из-за токсичных веществ, находящихся в дыме, так как они повреждают рецепторы сетчатки», — сообщила Ирина Александровна.



Отказ от табака поможет предотвратить развитие опасных нарушений зрения.

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