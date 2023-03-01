Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: отказ от табака поможет предотвратить развитие опасных нарушений зрения

Курение — привычка, которая может привести к развитию целого спектра опасных заболеваний. О том, как курение влияет на зрительные органы, рассказала врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского Ирина Ракитина.
️«В табаке содержится более 1000 разных соединений, сотни из которых представляют собой биологический яд, опасный для здоровья», — пояснила Ирина Ракитина.
К наиболее токсичным соединениям относятся:
- никотин,
- уксусная кислота,
- цианиды,
- сероводород,
- оксид углерода,
- аммиак.
️«Каждое соединение повреждает один или несколько органов. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
Никотин, прежде всего, вредит кровеносной системе и вызывает дегенерацию сосудов, из-за чего нарушается кровоснабжение органов. В глазных яблоках и в прилегающих к ним структурах проходят сосуды, которые обеспечивают клетки кислородом и необходимыми микроэлементами для правильной их работы, при этом выводя отходы жизнедеятельности организма",- отметила врач-офтальмолог.
Из-за плохого кровоснабжения могут развиться:
конъюнктивит,
катаракта,
глаукома,
дистрофические поражения сетчатки, особенно ее центральной части – макулы, которая отвечает за центральное зрение и цветовое восприятие. Любое повреждение макулы приводит к снижению способности видеть, а курение ведет к ее ухудшению.
️«Еще одной опасностью для курильщиков является табачная амблиопия. При этом состоянии зрение снижается по причине функционального расстройства, а очками или линзами не корректируется. Никотин влияет и на пассивных курильщиков. Если беременная женщина, например, будет курить, шансы появления амблиопии у ребенка возрастут», — рассказала Ирина Ракитина.
Как отмечают специалисты, избавиться от табачной амблиопии можно при условии полного отказа от курения.
️«Состав табачного дыма часто вызывает воспалительную реакцию слизистой оболочки глаза – аллергический конъюнктивит. Это состояние может длиться несколько месяцев и поражает оба глаза. Аллергический конъюнктивит проявляется в виде отека век, боли и зуда в глазах.
Еще одно из опасных соединений, содержащихся в табаке и влияющих на состояние зрения – это цианид. Цианидами называют соли синильной кислоты, которые вызывают кислородное голодание тканей. Цианиды попадают в кровь, разрушая нервные клетки глаз. Так как у курящего человека цианиды постоянно попадают в кровь, они не успевают выводиться и накапливаются. От этого повреждается нервная система, и появляется возможность развития ретробульбарного неврита зрительного нерва. Это самая опасная причина ухудшения зрения у курящих людей. Полная слепота может появиться из-за атрофии зрительного нерва. Согласно статистике, слепота в большинстве случаев развивается именно у курильщиков.
Доказано, если человек каждый день выкуривает одну пачку, то постепенно снижается способность различать цвета. Это касается красных, желтых, зеленых, синих оттенков. Эти изменения связаны с вдыханием цианидов, содержащихся в табаке, которые вызывают дистрофические процессы. Кроме этого, у курильщиков теряется контрастность изображения из-за токсичных веществ, находящихся в дыме, так как они повреждают рецепторы сетчатки», — сообщила Ирина Александровна.
Отказ от табака поможет предотвратить развитие опасных нарушений зрения.
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