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Врач: новогодние елки могут вызвать приступы аллергии

19 декабря 2023 20:29
228
По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле.

Новогодние ели могут вызывать аллергическую реакцию. Об опасности праздничного дерева для здоровья предупредила врач-аллерголог Елена Гучапшева во вторник, 19 декабря, пишут "Известия".

«Есть категория людей для которых Новый год может омрачить аллергия там, где не ждешь: на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок», — цитирует News.ru аллерголога.

По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, а также кожные высыпания в местах соприкосновение кожи с елкой, смолой. Гучапшева также подчеркнула, что если при наличии всех признаков температура отсутствует, то простуду стоит исключать.

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Здравоохранение
По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле.
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