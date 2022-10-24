Врач-невролог Клиник СамГМУ  рассказал о развитии органического расстройства личности на фоне употребления алкоголя

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Частое употребление алкогольных напитков ассоциируют с возникновением таких заболеваний как алкогольная кардиомиопатия, алкогольная полинейропатия, алкогольный цирроз печени, алкогольный гепатит, а также с органическим расстройством личности.

«Подобное расстройство личности проявляется широким спектром симптомов, в том числе эмоционально-волевыми нарушениями, снижением памяти и интеллекта, нарушениями двигательных функций, судорогами, галлюцинациями. Пациенты с органическим расстройством личности выглядят и ведут себя по-разному: кто-то раздражителен и агрессивен, кто-то плаксив и подавлен, некоторые безэмоциональны и неподвижны, часть дезориентирована из-за страха, что им кто-то нанесёт вред, а также из-за галлюцинаций», — рассказал врач-невролог Клиник СамГМУ Арсений Гайдук. — Одновременно с этим часть таких пациентов испытывает боли различной локализации, нарушение равновесия, тремор и энурез, а некоторые не ориентируются в датах, не могут назвать свои имена и фамилии, не вспоминают близких».

Проявления болезни иногда возникают впервые в виде исхода алкогольного делирия, но чаще нарастают с годами постепенно, незаметно для любителя алкогольных напитков и весьма ощутимо для его близких и коллег. Симптоматика отличается стойкостью и неуклонным прогрессированием.

«Зачастую последствия чрезмерного употребления алкоголя в виде начальных изменений личности списываются пациентами и их окружением на стресс и другие причины. К сожалению, обратить эти изменения вспять невозможно. Остановить или, что лучше, предотвратить их развитие можно только отказавшись от употребления алкогольных напитков», — подчеркнул врач.