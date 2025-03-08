Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость.
Врач назвала указывающие на дефицит железа симптомы
С места ДТП госпитализированы водитель и пассажирка автомобиля.
В Сызрани после столкновения двух автомобилей один из  них от удара отбросило в столб
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
В Самаре на Московском шоссе водитель Mercedes-Benz сбил на переходе двух девочек
Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 15:30.
Информация о матче «Крылья Советов» – «Акрон»
Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили дорогих дам.
Космонавты поздравили россиянок с праздником с борта МКС
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +2, +4°С. Ночью местами гололедица.
 9 марта в регионе местами небольшой мокрый снег, до +5°С
Согласие абонентов на передачу геоданных в поправках не предусмотрено. 
Минцифры планирует на основе данных от мобильных операторов отслеживать местоположение их абонентов
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач назвала указывающие на дефицит железа симптомы

8 марта 2025 21:32
190
Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость.

Организм не способен самостоятельно вырабатывать необходимое здоровью человека железо, что может вызвать его недостаток. Вначале дефицит этого компонента может протекать незаметно, но после симптомы усиливаются. Об этом в субботу, 8 марта, рассказала терапевт-кардиолог клиники «Семейная» Ирина Чекмарева, пишут "Известия" со ссылкой на «Газету.Ru».

«Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость. Люди, испытывающие нехватку этого микроэлемента, часто замечают, что их энергия иссякает, и они чувствуют себя уставшими даже без значительных физических нагрузок», — отметила врач.

Она пояснила, что из-за нехватки железа снижается уровень гемоглобина, а это, в свою очередь, сказывается на переносе кислорода к тканям и органам. При этом такая обессиленность может сопровождаться снижением работоспособности, апатией и нарушением концентрации внимания.

Существует целый ряд симптомов, по которым можно определить недостаток железа в организме. В частности, необходимо обратить внимание на изменения в состоянии волос и ногтей, возникшую бледность кожи, появление одышки, учащенного сердцебиения, добавила Чекмарева.

«Люди с дефицитом железа могут заметить, что даже простая прогулка вызывает у них одышку и учащенное сердцебиение. Это происходит потому, что сердце вынуждено работать интенсивнее для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода в организме», — рассказала эксперт.

Во избежание ухудшения качества жизни и вреда здоровью, врач порекомендовала россиянам не игнорировать появление вышеперечисленных признаков и обращаться к специалистам.

 

Фото:   freepik.com

 

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Аллергенные цветы — это душистые, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу.
07 марта 2025, 21:35
Врач- аллерголог назвала самые аллергенные цветы
Аллергенные цветы — это душистые, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу. Общество
607
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
07 марта 2025, 15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. Здравоохранение
678
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.
07 марта 2025, 15:41
С начала года в регионе около 200 ветеранов боевых действий прошли углубленную диспансеризацию
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в... Общество
635
Здравоохранение
Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость.
8 марта 2025  21:32
Врач назвала указывающие на дефицит железа симптомы
190
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
7 марта 2025  15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
679
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям.
6 марта 2025  15:30
Самарский врач-акушер-гинеколог рассказала о вреде курения и приема алкоголя во время беременности
728
Кроме того, в этом году планируется возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Высотино за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета.
6 марта 2025  15:15
Жители Хворостянского района будут получать медпомощь в обновлённых условиях
665
Важно помнить: спокойная и уверенная в себе мама — залог гармоничного развития малыша.
5 марта 2025  15:31
Медицинский психолог больницы им. Середавина рассказала, как обеспечить психологическую поддержку будущей маме в период беременности
869
Повышение правовой грамотности и укрепление правовой культуры.
5 марта 2025  15:17
Минздрав и Палата адвокатов области подписали соглашение о сотрудничестве
739
Медицинские обследования играют ключевую роль в обеспечении здоровья как матери, так и будущего малыша.
4 марта 2025  22:35
Самарский врач-акушер-гинеколог: при беременности необходимо встать на учет в женскую консультацию до 12 недель
1241
На новом оборудовании работают два специалиста в разные смены. Осмотр пациентов проводится по предварительной записи по направлению врача.
4 марта 2025  16:57
В Самарскую городскую поликлинику №13 поступил новый УЗИ-аппарат
789
Теперь около 10 тысяч жителям поселка и ближайших территорий оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы скорой. Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.
4 марта 2025  16:43
В поселке Рощинский начал работать пост скорой помощи
780
Полезными для печени будут овсяная крупа и ягоды, в том числе клубника, черника, малина, земляника, виноград и особенно арбуз.
4 марта 2025  15:32
Гастроэнтеролог рассказала о полезных для печени продуктах
817
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
10721
Весь список
В центре внимания
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
197
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
584
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
302
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
8 марта 2025  11:35
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
340
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
8 марта 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
344
Весь список