Врач назвала настораживающие симптомы ОРВИ у пожилых

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При ряде симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) пожилым людям необходимо обратиться к врачу. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщила главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

«Если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал — это повод для серьезного беспокойства», — приводит «РИА Новости» слова Рунихиной.

Как отметила медик, важно правильно оценить состояние пациента. Нужно учитывать, что у многих людей старшего возраста есть ряд сопутствующих болезней: заболевания бронхо-легочной системы, ожирение, артериальная гипертония, сахарный диабет и другие.

Данные заболевания могут обостриться при инфицировании COVID-19, подчеркнула специалист.

Если состояние пациента стабильно, следует обратиться в медучреждение за дистанционной аудиоконсультацией, советует Рунихина.

Во время консультации пациенту оформят больничный. В тот же день можно прийти и на очный осмотр в поликлинику, дежурный врач примет пациента без записи, сообщают "Известия".