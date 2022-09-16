Врач назвала безопасную температуру в доме в холодный период

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Оптимальная температура в доме в холодный период года составляет + 20...+22 градуса. На это в пятницу, 16 сентября, указала терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Людмила Хохлова, пишут "Известия".

«Существуют нормативы, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении. Оптимальная температура в холодный период года должна составлять +20...+22, допустимая — +18...+24. В теплое время года оптимальная температура — +22...+25, допустимая — +20...+28», — отметила медик.

По словам Хохловой, холодные температуры увеличивают риск заболеваний острыми респираторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, тонзиллиты). Кроме того, холод является является фактором, усугубляющим течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, периферической нервной и эндокринной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.

«Это связано с тем, что при переохлаждении возникает рефлекторная реакция организма в виде сужения сосудов и капилляров кожи, в связи с чем замедляется иммунный ответ. Также на фоне низких температур собственная микрофлора начинает размножаться интенсивнее, что способствует обострению хронических процессов», — пояснила специалист.

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