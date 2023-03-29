Врач: лук и чеснок бессмысленны при лечении инфекционных заболеваний

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Употребление лука и чеснока для профилактики или лечения инфекционных заболеваний не несет пользы, поскольку клинически наличие у этих продуктов антибактериальных или противовирусных свойств не доказано, сообщил «Газете.Ru» в среду, 29 марта, терапевт, пульмонолог и нефролог Олег Загорулько, пишут "Известия".

«Нет достоверных данных ни о том, что употребление лука и чеснока может каким-то образом усилить иммунный ответ организма и снизить его восприимчивость к инфекционным болезням, ни о том, что употребление продуктов может снизить время течения заболевания, выраженность симптомов или предотвратить развитие бронхита или пневмонии», — отметил специалист.

Терапевт добавил, что отрицательного влияния лук и чеснок не оказывают.

«Важно понимать, что иммунитет может стимулироваться только болезнью или вакцинацией, и поэтому отказываться от вакцинации, особенно людям с хроническими заболеваниями легких, в пользу употребления большого количества лука и чеснока строго не рекомендуется, как не рекомендуется и лечение болезней только этими продуктами без соблюдения назначений врача», — подчеркнул Загорулько.

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