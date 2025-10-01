Врач-кардиолог назвала 7 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте

Врач-кардиолог отделения сердечно сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы им. В.В. Баныкина Марина Маклакова:
"Заболеваниям сердечно-сосудистой системы все чаще подвергаются люди молодого и среднего возраста. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни:
Правильно питайтесь.
Сокращайте в рационе жирные и жареные блюда, кондитерские жиры и соль. Введите в рацион морскую рыбу, мясо птицы, бобовые и цельнозерновые крупы. Овощей, фруктов, ягод должно быть не менее 500 грамм ежедневно.
Следите за своим весом.
Каждый человек должен знать свой индекс массы тела. В норме он должен быть 18 - 25. При его повышении старайтесь соблюдать низкокалорийную диету и увеличьте физическую нагрузку.
Поддерживайте хорошую физическую активность.
Динамическая нагрузка раскрывает мелкие сосуды - увеличивается приток кислорода и питания во все органы и системы, прежде всего, к сердцу, мозгу и сосудам;. Вырабатывается «полезный» холестерин - так организм сам борется с атеросклерозом. И эта нагрузка должна быть тренирующей - постепенно наращиваем темп и расстояние. Желательно, не менее 30 минут в сутки. Старайтесь почаще отказываться от автомобиля и лифта.
Откажитесь от вредных привычек.
Табачный дым губителен для сосудов. Алкоголь также вреден в любых дозах.
Старайтесь сохранять душевное равновесие.
Мы живем в неспокойное время, часто испытывая психо-эмоциональное напряжение. Берегите и цените близких, будьте позитивными и доброжелательными с коллегами, не зацикливайтесь на мелких неприятностях. Старайтесь правильно выработать режим работы и отдыха. Важен полноценный ночной сон.
Контролируйте артериальное давление.
Измеряйте артериальное давление утром и вечером, а также при каждом изменении самочувствия. Утром давление должно быть самым низким.
Регулярное проходите профилактические осмотры и диспансеризацию.
Люди старше 30 лет ежегодно должны сдавать анализы крови на уровень холестерина и сахара. Людям из группы риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний необходимо контролировать их состояние минимум 2 раза в год.
Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека. Будьте внимательны к себе и близким".
Фото: pxhere.com