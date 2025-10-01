Врач-кардиолог назвала 7 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте

119

Врач-кардиолог отделения сердечно сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы им. В.В. Баныкина Марина Маклакова:



"Заболеваниям сердечно-сосудистой системы все чаще подвергаются люди молодого и среднего возраста. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни:



Правильно питайтесь.

Сокращайте в рационе жирные и жареные блюда, кондитерские жиры и соль. Введите в рацион морскую рыбу, мясо птицы, бобовые и цельнозерновые крупы. Овощей, фруктов, ягод должно быть не менее 500 грамм ежедневно.



Следите за своим весом.

Каждый человек должен знать свой индекс массы тела. В норме он должен быть 18 - 25. При его повышении старайтесь соблюдать низкокалорийную диету и увеличьте физическую нагрузку.



Поддерживайте хорошую физическую активность.

Динамическая нагрузка раскрывает мелкие сосуды - увеличивается приток кислорода и питания во все органы и системы, прежде всего, к сердцу, мозгу и сосудам;. Вырабатывается «полезный» холестерин - так организм сам борется с атеросклерозом. И эта нагрузка должна быть тренирующей - постепенно наращиваем темп и расстояние. Желательно, не менее 30 минут в сутки. Старайтесь почаще отказываться от автомобиля и лифта.

Откажитесь от вредных привычек.

Табачный дым губителен для сосудов. Алкоголь также вреден в любых дозах.

Старайтесь сохранять душевное равновесие.

Мы живем в неспокойное время, часто испытывая психо-эмоциональное напряжение. Берегите и цените близких, будьте позитивными и доброжелательными с коллегами, не зацикливайтесь на мелких неприятностях. Старайтесь правильно выработать режим работы и отдыха. Важен полноценный ночной сон.



Контролируйте артериальное давление.

Измеряйте артериальное давление утром и вечером, а также при каждом изменении самочувствия. Утром давление должно быть самым низким.



Регулярное проходите профилактические осмотры и диспансеризацию.

Люди старше 30 лет ежегодно должны сдавать анализы крови на уровень холестерина и сахара. Людям из группы риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний необходимо контролировать их состояние минимум 2 раза в год.



Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека. Будьте внимательны к себе и близким".

Фото: pxhere.com