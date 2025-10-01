Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор принял участие в торжественной церемонии, посвященной Международному дню пожилых людей.
Вячеслав Федорищев поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
2 октября в регионе без осадков, до +15°С
Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей.
Информация об экотропах Самарской области теперь на национальном туристическом портале
Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека.
Врач-кардиолог назвала 7 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте
По широкому спектру профессий, от рабочих и инженерных до творческих.
В Самарскую область привлекают молодых специалистов из других регионов
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-кардиолог назвала 7 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте

1 октября 2025 17:52
119
Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека.

Врач-кардиолог отделения сердечно сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы им. В.В. Баныкина Марина Маклакова:

"Заболеваниям сердечно-сосудистой системы все чаще подвергаются люди молодого и среднего возраста. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни:

Правильно питайтесь.
Сокращайте в рационе жирные и жареные блюда, кондитерские жиры и соль. Введите в рацион морскую рыбу, мясо птицы, бобовые и цельнозерновые крупы. Овощей, фруктов, ягод должно быть не менее 500 грамм ежедневно.

Следите за своим весом.
Каждый человек должен знать свой индекс массы тела. В норме он должен быть 18 - 25. При его повышении старайтесь соблюдать низкокалорийную диету и увеличьте физическую нагрузку.

Поддерживайте хорошую физическую активность.
Динамическая нагрузка раскрывает мелкие сосуды - увеличивается приток кислорода и питания во все органы и системы, прежде всего, к сердцу, мозгу и сосудам;. Вырабатывается «полезный» холестерин - так организм сам борется с атеросклерозом. И эта нагрузка должна быть тренирующей - постепенно наращиваем темп и расстояние. Желательно, не менее 30 минут в сутки. Старайтесь почаще отказываться от автомобиля и лифта.

Откажитесь от вредных привычек.
Табачный дым губителен для сосудов. Алкоголь также вреден в любых дозах.

Старайтесь сохранять душевное равновесие.
Мы живем в неспокойное время, часто испытывая психо-эмоциональное напряжение. Берегите и цените близких, будьте позитивными и доброжелательными с коллегами, не зацикливайтесь на мелких неприятностях. Старайтесь правильно выработать режим работы и отдыха. Важен полноценный ночной сон.

Контролируйте артериальное давление.
Измеряйте артериальное давление утром и вечером, а также при каждом изменении самочувствия. Утром давление должно быть самым низким.

Регулярное проходите профилактические осмотры и диспансеризацию.
Люди старше 30 лет ежегодно должны сдавать анализы крови на уровень холестерина и сахара. Людям из группы риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний необходимо контролировать их состояние минимум 2 раза в год.

Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека. Будьте внимательны к себе и близким".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
26 сентября 2025, 15:29
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны. Здравоохранение
853
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда.
02 сентября 2025, 14:33
Тольяттинские врачи внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда. Здравоохранение
804
Несколько ключевых причин, почему стоит приучать ребенка к спорту.
25 августа 2025, 14:20
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, почему важно заниматься спортом с детства
Несколько ключевых причин, почему стоит приучать ребенка к спорту. Здравоохранение
693
Здравоохранение
Здоровье, качество и продолжительность жизни зависят от самого человека.
1 октября 2025  17:52
Врач-кардиолог назвала 7 способов снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте
119
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
1 октября 2025  15:13
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
177
СамГМУ и федеральный центр радиологии и онкологии ФМБА будут совместно готовить кадры для практического здравоохранения
1 октября 2025  13:49
СамГМУ и федеральный центр радиологии и онкологии ФМБА будут совместно готовить кадры для практического здравоохранения
224
Капитальный ремонт поликлиники в селе Богатое улучшит условия работы медперсонала и повысит качество обслуживания пациентов.
30 сентября 2025  17:38
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлиники
403
ФАП поможет сделать доступнее оказание первичной медико-санитарной помощи для жителей села, где проживает около 110 человек.
30 сентября 2025  17:29
 В селе Пригорки Исаклинского района возводится современный ФАП
337
Если не превышать допустимую дневную норму потребления, кофе может быть достаточно полезным для здоровья.
30 сентября 2025  17:09
Врач-терапевт рассказала, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью
425
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
30 сентября 2025  16:30
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
368
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
30 сентября 2025  16:23
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
414
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
30 сентября 2025  16:10
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
499
За короткое время работы новый специалист уже провел обследование порядка 500 пациентов.
30 сентября 2025  13:32
«Земский доктор»: в Безенчукской ЦРБ работает новый врач ультразвуковой диагностики
351
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15252
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
159
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
231
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
406
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1521
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
373
Весь список