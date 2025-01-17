Врач - гинеколог рассказала о здоровом рационе во время беременности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?
Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби
Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг.
Федеральная служба исполнения наказаний запустила новый сервис о применении пробации на портале государственных услуг Российской Федерации
В распоряжении службы вертолет «Ансат» и реанимобили.
Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год
В областном штабе общественной поддержки «Единой России» активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового проекта «Наставник Z»
Герои нашего времени: молодежь выбирает в наставники участников СВО
«Функционал личного кабинета позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы».
Более 9,5 тысяч организаций Самарской области пользуются личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс»
Ему было 67 лет.
Ушел из жизни журналист "Волжской коммуны" Вадим Карасев
Студенты рассказали о своих научных, технологических проектах и поделились планами по их реализации.
Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил Самарский аграрный университет
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах предстоящую на неделю
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.38
-0.43
EUR 105.81
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач - гинеколог рассказала о здоровом рационе во время беременности

17 января 2025 15:43
93
Дробное сбалансированное питание и подсчёт калорий.

"Дробное сбалансированное питание и подсчёт калорий": врач - гинеколог рассказала о здоровом рационе во время беременности

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач-акушер-гинеколог Виктория Петянова:

 «Питание во время беременности – один из ключевых факторов поддержания здоровья матери и значимый вклад в здоровье будущего малыша. Существует миф о том, что беременным женщинам надо есть за двоих. Но данное утверждение может стать причиной серьёзных нарушений для здоровья.

Несбалансированное питание во время беременности приводит к нутритивному дефициту - организму женщины не хватает поступающих питательных веществ и витаминов, что в свою очередь может стать причиной формирования внутриутробной патологии плода. Кроме того, употребление жирной и острой пищи может привести к различным заболевания у матери. Поэтому питание должно быть сбалансированным и дробным.

Несколько общих принципов рационального питания для беременных:

пейте тёплую жидкость
не допускайте чувство голода
сократите приём сладкого
не употребляйте горячую еду
принимайте пищу 5-6 раз в день, из которых 3 основных приёма – завтрак, обед и ужин, а 2 - 3 дополнительных – второй завтрак и полдник.

Подсчёт калорий во время беременности помогает контролировать рацион и обеспечивать сбалансированное питание. Это важно для здоровья будущей матери и нормального развития ребёнка.

В первом триместре рацион будущей мамы с нормальной массой тела и со средним уровнем активности должен составлять до 1600-1800 ккал в день. Еда должна быть питательной, богатой белками, витаминами и минеральными веществами.
Во втором триместре рацион можно увеличить на 100-200 ккал – за счёт увеличения доли растительного или животного белка. Можно ввести дополнительный перекус.
В третьем триместре можно немного увеличить дневной калораж до 300 ккал. Общий рацион может составить 1800-2000 ккал.

На любых сроках беременности врачи рекомендует отказаться от: кофе, копчёных и консервированных изделий, полуфабрикатов, газированных напитков, лимонадов, пакетированных соков, всех видов снеков и фаст-фуда.

В здоровый рацион питания в первом триместре должны быть включены: нежирное термически обработанное мясо, печень куриная печень и других сельскохозяйственных животных, рыба, яйца, нежирные сорта сыров и творог, бобовые, сливочное и растительные масла, хлеб, сезонные фрукты, ягоды и овощи. Полезно добавлять в меню зелень, богатую фолиевой кислотой: шпинат, брокколи, листовой салат и зелёный перец.

План питания для беременных составляется индивидуально врачом-акушером-гинекологом, врачом-эндокринологом и врачом-диетологом. Специалисты учитывают вес и состояние здоровья беременной женщины. Для подсчёта калорий используйте таблицы калорийности продуктов или специальные программы.
Помните: лучшее решение для беременной женщины – прислушаться к рекомендациям специалистов".

 

Фото  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?
17 января 2025, 17:25
Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби? Здравоохранение
24
При изжоге не стоит лечиться самостоятельно народными средствами.
17 января 2025, 15:21
Гастроэнтеролог рассказала о причинах возникновения изжоги
При изжоге не стоит лечиться самостоятельно народными средствами. Здравоохранение
163
Может появиться сильная слабость, человек быстро устает, у него может возникнуть зуд, тошнота, снижается аппетит.
16 января 2025, 18:49
Гастроэнтеролог назвала признаки проблем с печенью
Может появиться сильная слабость, человек быстро устает, у него может возникнуть зуд, тошнота, снижается аппетит. Общество
464
Здравоохранение
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?
17 января 2025  17:25
Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби
64
В распоряжении службы вертолет «Ансат» и реанимобили.
17 января 2025  17:07
Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год
67
Дробное сбалансированное питание и подсчёт калорий.
17 января 2025  15:43
Врач - гинеколог рассказала о здоровом рационе во время беременности
93
При изжоге не стоит лечиться самостоятельно народными средствами.
17 января 2025  15:21
Гастроэнтеролог рассказала о причинах возникновения изжоги
170
Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года.
16 января 2025  17:47
Специалисты Большечерниговской больницы провели более 600 исследований на новом маммографе
456
Операция прошла успешно и в настоящее время состояние девочки стабильное. Она чувствует себя хорошо и выписана домой.
16 января 2025  17:11
Самарские хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки восьмимесячного ребёнка
486
Некоторые диеты люди прописывают себе сами, надеясь сбросить как можно больше килограммов за короткое время.
16 января 2025  15:18
Врач – диетолог СамГМУ: самостоятельная назначенная диета противоречит принципам рационального питания
581
16 января 2025  09:41
Отзыв о посещении салона оптики Очивидец в Клину: цены, качество, сервис
212
Оливковое масло положительно влияет на сердечную мышцу.
15 января 2025  18:03
Врач-диетолог рассказала о пользе оливкового масла для здоровья пожилых людей
533
Для подсчета калорий используйте разные приложения, которые есть в открытом доступе.
15 января 2025  17:07
Эксперт: "Здоровые продукты, подсчёт калорий и интенсивные физические нагрузки помогают контролировать вес и оставаться здоровым"
706
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
8326
Весь список
В центре внимания
Самарскую область накроет сильный туман
17 января 2025  14:00
Самарскую область накроет сильный туман
177
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
269
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
593
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
430
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
438
Весь список