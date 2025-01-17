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"Дробное сбалансированное питание и подсчёт калорий": врач - гинеколог рассказала о здоровом рационе во время беременности



Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач-акушер-гинеколог Виктория Петянова:



«Питание во время беременности – один из ключевых факторов поддержания здоровья матери и значимый вклад в здоровье будущего малыша. Существует миф о том, что беременным женщинам надо есть за двоих. Но данное утверждение может стать причиной серьёзных нарушений для здоровья.



Несбалансированное питание во время беременности приводит к нутритивному дефициту - организму женщины не хватает поступающих питательных веществ и витаминов, что в свою очередь может стать причиной формирования внутриутробной патологии плода. Кроме того, употребление жирной и острой пищи может привести к различным заболевания у матери. Поэтому питание должно быть сбалансированным и дробным.



Несколько общих принципов рационального питания для беременных:



пейте тёплую жидкость

не допускайте чувство голода

сократите приём сладкого

не употребляйте горячую еду

принимайте пищу 5-6 раз в день, из которых 3 основных приёма – завтрак, обед и ужин, а 2 - 3 дополнительных – второй завтрак и полдник.



Подсчёт калорий во время беременности помогает контролировать рацион и обеспечивать сбалансированное питание. Это важно для здоровья будущей матери и нормального развития ребёнка.



В первом триместре рацион будущей мамы с нормальной массой тела и со средним уровнем активности должен составлять до 1600-1800 ккал в день. Еда должна быть питательной, богатой белками, витаминами и минеральными веществами.

Во втором триместре рацион можно увеличить на 100-200 ккал – за счёт увеличения доли растительного или животного белка. Можно ввести дополнительный перекус.

В третьем триместре можно немного увеличить дневной калораж до 300 ккал. Общий рацион может составить 1800-2000 ккал.



На любых сроках беременности врачи рекомендует отказаться от: кофе, копчёных и консервированных изделий, полуфабрикатов, газированных напитков, лимонадов, пакетированных соков, всех видов снеков и фаст-фуда.



В здоровый рацион питания в первом триместре должны быть включены: нежирное термически обработанное мясо, печень куриная печень и других сельскохозяйственных животных, рыба, яйца, нежирные сорта сыров и творог, бобовые, сливочное и растительные масла, хлеб, сезонные фрукты, ягоды и овощи. Полезно добавлять в меню зелень, богатую фолиевой кислотой: шпинат, брокколи, листовой салат и зелёный перец.



План питания для беременных составляется индивидуально врачом-акушером-гинекологом, врачом-эндокринологом и врачом-диетологом. Специалисты учитывают вес и состояние здоровья беременной женщины. Для подсчёта калорий используйте таблицы калорийности продуктов или специальные программы.

Помните: лучшее решение для беременной женщины – прислушаться к рекомендациям специалистов".

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