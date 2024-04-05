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Врач-гериатр назвала 5 правил здорового образа жизни для старшего поколения

5 апреля 2024 22:18
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Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства.

Врач-гериатр Волжской районной клинической больницы, ассистент кафедры эндокринологии и гериатрии СамГМУ Наталья Татаровская:

«Здоровый образ жизни пожилых людей включает несколько составляющих:

Сон.
Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства. Конечно, продолжительность сна индивидуальна для каждого человека, но общепринятым является цифра не менее 7-ми часов в сутки.

Рациональное питание.
Сбалансированное питание важно для людей в любом возрасте.
Пожилым людям необходимо обратить внимание:

- на общую калорийность пищевого рациона. Она должна строго соответствовать фактическим энергозатратам пожилых людей. Это позволит избежать появление избыточного веса.
- на продукты богатые клетчаткой (овсяные хлопья, овсяные отруби и бобовые).
- обязательно включите в рацион фрукты и овощи.
- стоит помнить о рисках остеопороза особенно у женщин, поэтому в рационе должны присутствовать продукты богатые кальцием. Для предупреждения развития остеопороза кроме кальция необходимо обратить внимание на витамин Д. Он необходим для нормализации обменных процессов в костной ткани.
- употребляйте достаточное количество белка - 1,2г/кг массы тела, чтобы избежать потерю мышечной массы с возрастом.
- питьевой режим. С возрастом пить хочется меньше, но вот потребность в жидкости у организма остается прежней. 2/3 объема выпиваемой жидкости должно приходится на первую половину дня до 16.00.
- исключите готовые хлебобулочные изделия - пончики, плюшки, сдоба, жаренную пищу, поваренную соль.
- используйте запекание, тушение, приготовление на пару. При приготовлении пищи стоит обратить внимание на слабый жевательный аппарата.
- и главное - питание должно быть разнообразным.

Посещение врача.
Для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний и определения факторов риска их развития крайне важна диспансеризация.

Программа диспансеризации для людей 60 лет и старше позволяет увидеть полную картину состояния здоровья человека, своевременно выявить факторы риска и заболевания, принять своевременное решение о лечении.

Физическая активность.
Всего получасовая умеренная физическая активность обеспечивает хороший обмен веществ, настроение и бодрость, помогает поддерживать мышцы в тонусе.
Это может быть:
зарядка по утрам и пешая прогулка вечером
 если позволяет здоровье, то зимой можно ходить на лыжах
 плавание
 скандинавская ходьба зарекомендовала себя как лечебно-профилактическая методика, в первую очередь, при болезнях сердца и сосудов, диабете и его осложнениях и др. Этот вид физической активности доступен каждому, причем в любое время года.

 Психологическое состояние.
Тренируйте память и мышление, старайтесь сохранять хорошее настроение и оптимистическое отношение к жизни, избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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