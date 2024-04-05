Врач-гериатр назвала 5 правил здорового образа жизни для старшего поколения

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Врач-гериатр Волжской районной клинической больницы, ассистент кафедры эндокринологии и гериатрии СамГМУ Наталья Татаровская:



«Здоровый образ жизни пожилых людей включает несколько составляющих:



Сон.

Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства. Конечно, продолжительность сна индивидуальна для каждого человека, но общепринятым является цифра не менее 7-ми часов в сутки.



Рациональное питание.

Сбалансированное питание важно для людей в любом возрасте.

Пожилым людям необходимо обратить внимание:

- на общую калорийность пищевого рациона. Она должна строго соответствовать фактическим энергозатратам пожилых людей. Это позволит избежать появление избыточного веса.

- на продукты богатые клетчаткой (овсяные хлопья, овсяные отруби и бобовые).

- обязательно включите в рацион фрукты и овощи.

- стоит помнить о рисках остеопороза особенно у женщин, поэтому в рационе должны присутствовать продукты богатые кальцием. Для предупреждения развития остеопороза кроме кальция необходимо обратить внимание на витамин Д. Он необходим для нормализации обменных процессов в костной ткани.

- употребляйте достаточное количество белка - 1,2г/кг массы тела, чтобы избежать потерю мышечной массы с возрастом.

- питьевой режим. С возрастом пить хочется меньше, но вот потребность в жидкости у организма остается прежней. 2/3 объема выпиваемой жидкости должно приходится на первую половину дня до 16.00.

- исключите готовые хлебобулочные изделия - пончики, плюшки, сдоба, жаренную пищу, поваренную соль.

- используйте запекание, тушение, приготовление на пару. При приготовлении пищи стоит обратить внимание на слабый жевательный аппарата.

- и главное - питание должно быть разнообразным.



Посещение врача.

Для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний и определения факторов риска их развития крайне важна диспансеризация.



Программа диспансеризации для людей 60 лет и старше позволяет увидеть полную картину состояния здоровья человека, своевременно выявить факторы риска и заболевания, принять своевременное решение о лечении.



Физическая активность.

Всего получасовая умеренная физическая активность обеспечивает хороший обмен веществ, настроение и бодрость, помогает поддерживать мышцы в тонусе.

Это может быть:

зарядка по утрам и пешая прогулка вечером

если позволяет здоровье, то зимой можно ходить на лыжах

плавание

скандинавская ходьба зарекомендовала себя как лечебно-профилактическая методика, в первую очередь, при болезнях сердца и сосудов, диабете и его осложнениях и др. Этот вид физической активности доступен каждому, причем в любое время года.



Психологическое состояние.

Тренируйте память и мышление, старайтесь сохранять хорошее настроение и оптимистическое отношение к жизни, избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов".

Фото: минздрав СО