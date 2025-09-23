Я нашел ошибку
Главные новости:
Представлен электромобиль Молния, который на 70% состоит из российских запчастей
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Причина пожара – непотушенный костер.
Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве
Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.
4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
МЧС уже давно взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области, и сейчас они ищут новые формы сотрудничества.
ГУ МЧС СО: подписано соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребёнка региона
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.
В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты

23 сентября 2025 20:06
139
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.

Низкий уровень гемоглобина — распространенная проблема, которая сказывается не только на самочувствии: у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Гемоглобин — это железосодержащий белок эритроцитов, обеспечивающий доставку кислорода от легких к тканям. При его снижении клетки недополучают кислород, что и проявляется перечисленными симптомами», — объяснила она.

Нормы зависят от пола и возраста: ориентировочно у мужчин 130–150 г/л, у женщин 120–140 г/л; у детей значения варьируют в зависимости от периода жизни.

При нехватке железа рацион корректируют в пользу продуктов с гемовым железом — оно лучше усваивается и быстрее восполняет дефицит. Надежные источники: нежирная говядина и телятина, печень и почки, жирная рыба (например, скумбрия, сельдь) и яичные желтки.

Растительные источники железа — цельнозерновые каши (гречка, овсянка, отруби), бобовые (фасоль, горох), свекла, морковь, картофель, шпинат, зелень, морская капуста и лесные грибы — дают дополнительный эффект, но их железо (негемовое) усваивается хуже. Чтобы повысить его биодоступность, комбинируйте эти продукты с источниками витамина C: цитрусовыми, ягодами, клюквой, капустой и свежей зеленью.

«Есть важные практические замечания. Кальций снижает всасывание железа, поэтому сочетание молочных продуктов и богатых железом блюд стоит избегать. Чай и кофе содержат вещества, которые тормозят усвоение — их лучше не пить сразу после еды. Гранат и гранатовый сок традиционно рекомендуют при низком гемоглобине, но людям с предрасположенностью к запорам стоит быть аккуратнее», — предупредила врач.

При подозрении на дефицит фолатов включают в рацион бобовые, спаржу, артишоки, листовые овощи (шпинат, руккола), свеклу, брокколи, брюссельскую капусту, цитрусовые, орехи, семена, печень и зародыши пшеницы. При недостатке витамина B12 акцент делают на мясных продуктах, печеночных блюдах, рыбе (лосось, форель), морепродуктах, яйцах и молочных продуктах; вегетарианцам и тем, кто имеет нарушения усвоения, могут быть показаны аптечные добавки либо обогащенные продукты (пивные дрожжи, обогащенное растительное молоко).

И главное: питание — важная часть коррекции, но не замена диагностики и лечения, уточнила Сережина.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Медицина

