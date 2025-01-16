Врач – диетолог СамГМУ: самостоятельная назначенная диета противоречит принципам рационального питания

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Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



"Во всем мире более одного миллиарда человек имеют лишний вес и около 30% населения как минимум раз в год пробуют на себе новую диету.



Диета – это специальный пищевой режим с ограничениями определенных видов пищи и исключением некоторых способов кулинарной обработки, назначаемых при тех или иных заболеваниях. Но данные методы не всегда являются полезными и эффективными, так как это зависит от возраста, пола и климатических особенностей места проживания человека.



Некоторые диеты люди прописывают себе сами, надеясь сбросить как можно больше килограммов за короткое время. В таком случае важно помнить: есть высокий риск срыва и возврат утраченных килограммов в еще большем размере.



К сожалению, все популярные диеты – кремлевская, японская, гречневая, яблочная, белковая, жировая, углеводная и даже раздельное питание — совершенно не сбалансированы по составу и противоречат принципам рационального питания. Если следовать диетам постоянно, они могут вызвать обострение хронических заболеваний и появление новых проблем со здоровьем. Чаще всего при таких диетах уходит не жир, а вода и мышечная масса.



Без назначений врача не рекомендуется экспериментировать с питанием, но если вы все же хотите заняться им самостоятельно, то одним из действенных и безопасных способов снижения веса является подсчет калорийности продуктов, употребляемых в пищу.



Один из законов рационального питания - количество энергии, поступающей в организм с пищей, должно соответствовать количеству энергии, расходуемой организмом.



Если правильно считать калории и использовать эту информацию на практике, то можно создать сбалансированный рацион и оставить ваши привычные продукты в меню.



Принципы рационального питания:



Принцип качественной полноценности.

Качественный состав питания должен содержать белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.



Принцип количественной полноценности.

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма.

Если всю калорийность взять за 100%, то из них:



белки – 10 - 15 %

жиры – 15 - 30 %

углеводы – 55 - 75 %.



Режим питания.

Это кратность приемов пищи, интервалы между ними, время приема пищи и распределение калорийности по приемам пищи.

Оптимально – 3-4-х разовое питание.

Каждый‌ прием пищи должен продолжаться не менее 20—30 минут, перерывы между приемами не должны превышать 5 часов.

При 3-х разовом питании соотношение: завтрак — 30%, обед — 45%, ужин — 25%. Последний‌ прием пищи должен производиться за 2,5—3 часа до сна.



Чтобы скорректировать питание с учетом особенностей организма - обратитесь к врачу-диетологу. Специалист назначит комплексное обследование, даст необходимые рекомендации и поможет определить рацион на каждый день, чтобы он был полноценным, разнообразным и полезным".

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