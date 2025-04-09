Врач-диетолог СамГМУ рассказала, как несбалансированное питание влияет на общие показатели здоровья

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Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



"Несбалансированное питание — это нарушение пропорций белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в рационе. Снижение физической активности населения и нарушения в рациональном питании — глобальные проблемы, которые приводят к ухудшению показателей здоровья.



Как питание влияет на организм человека?



Несбалансированный рацион, характеризующийся высокой калорийностью, значительным содержанием жиров и сахаров, большой долей восстановленных и консервированных продуктов, ароматизаторов и усилителей вкуса приводит к накоплению избыточной массы тела и является риском развития ожирения, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, подагры и мочекаменной болезни.



В разных продуктах содержатся витамины, которые необходимы нам ежедневно. Они являются жизненно необходимыми веществами, недостаток которых вызывает недомогание, а в случае сильного авитаминоза – различные заболевания. Однообразное питание, с употреблением рафинированных продуктов, таких как белый хлеб, полированный рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия – причина нехватки витаминов.



Необходимо хранить свежие овощи, фрукты и зелень в темных прохладных местах. Витамины в мясе и рыбе разрушаются при повторном замораживании. А размораживать их необходимо медленно, в холодильнике или холодной воде, не допуская быстрого нагревания.



Отсутствие продуктов животного происхождения, белков и жиров, незаменимых аминокислот, приводит к дефициту полезных веществ и нарушению самочувствия. Например, вегетарианцы в последствии испытывают гиповитаминоз жирорастворимых витаминов и витамина В12, у них может нарушиться белковый обмен. Клиническая картина дефицита витамина В12 проявляется только спустя 3 года в виде анемии, нарушений функций кровообращения и сильной утомляемости.



Правильное питание – способ сохранения красоты и прекрасного самочувствия. Разумный подход к своему рациону позволит поддерживать здоровый образ жизни и сохранить здоровье на долгие годы".

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