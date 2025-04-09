Врач-диетолог СамГМУ рассказала, как несбалансированное питание влияет на общие показатели здоровья

Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Ефремов вышел на свободу
Глава региона ознакомился с производственными площадками завода.
Вячеслав Федорищев посетил подшипниковый завод «ЕПК Самара»
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.
Михаил Смирнов провел координационное совещание с главами муниципалитетов региона по прохождению пожароопасного периода
Не оставляйте спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли в доступных для детей местах.
МЧС СО: берегите детей oт огня!
Так, в Жигулёвске полицейский побеседовал с пенсионерами о наиболее распространенных и способах дистанционного хищения денег.
«Школа безопасности для пенсионеров»: полицейские региона проводят профилактические мероприятия с пожилыми гражданами
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С.
10 апреля в регионе без существенных осадков, до +11°С
Подготовка городских коммуникаций к следующему отопительному сезону начнётся сразу после традиционных гидравлических испытаний.
«Т Плюс» заменит 15,5 километров тепловых сетей в Тольятти
Областной кабинет министров рассмотрел 11 вопросов.
Правительство Самарской области утвердило новую меру поддержки участников СВО и членов их семей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-0.73
EUR 93.78
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония стала мостом между Россией и Абхазией: «Обменные культурные мероприятия»  открылись концертом фортепианного дуэта
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Незнайка» по произведениям Николая Носова
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-диетолог СамГМУ рассказала, как несбалансированное питание влияет на общие показатели здоровья

9 апреля 2025 17:28
121
Несбалансированное питание — это нарушение пропорций белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в рационе.

Главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:

 "Несбалансированное питание — это нарушение пропорций белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в рационе. Снижение физической активности населения и нарушения в рациональном питании — глобальные проблемы, которые приводят к ухудшению показателей здоровья.

 Как питание влияет на организм человека?

 Несбалансированный рацион, характеризующийся высокой калорийностью, значительным содержанием жиров и сахаров, большой долей восстановленных и консервированных продуктов, ароматизаторов и усилителей вкуса приводит к накоплению избыточной массы тела и является риском развития ожирения, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, подагры и мочекаменной болезни.

 В разных продуктах содержатся витамины, которые необходимы нам ежедневно. Они являются жизненно необходимыми веществами, недостаток которых вызывает недомогание, а в случае сильного авитаминоза – различные заболевания. Однообразное питание, с употреблением рафинированных продуктов, таких как белый хлеб, полированный рис, сахар, макаронные и кондитерские изделия – причина нехватки витаминов.

Необходимо хранить свежие овощи, фрукты и зелень в темных прохладных местах. Витамины в мясе и рыбе разрушаются при повторном замораживании. А размораживать их необходимо медленно, в холодильнике или холодной воде, не допуская быстрого нагревания.

 Отсутствие продуктов животного происхождения, белков и жиров, незаменимых аминокислот, приводит к дефициту полезных веществ и нарушению самочувствия. Например, вегетарианцы в последствии испытывают гиповитаминоз жирорастворимых витаминов и витамина В12, у них может нарушиться белковый обмен. Клиническая картина дефицита витамина В12 проявляется только спустя 3 года в виде анемии, нарушений функций кровообращения и сильной утомляемости.

Правильное питание – способ сохранения красоты и прекрасного самочувствия. Разумный подход к своему рациону позволит поддерживать здоровый образ жизни и сохранить здоровье на долгие годы".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отметив, что в регионе реализуется персонализированный подход к лечению инфекционной и туберкулезной патологии.
09 апреля 2025, 16:47
Эксперты НМИЦ ФПИ Минздрава России высоко оценили организацию инфекционной и противотуберкулезной службы региона
Отметив, что в регионе реализуется персонализированный подход к лечению инфекционной и туберкулезной патологии. Здравоохранение
185
 НКО и минздрав вместе за здоровый образ жизни: помощь общественных организаций в профилактике заболеваний. 
08 апреля 2025, 17:31
В минздраве СО прошел круглый стол, посвященный Всемирному Дню здоровья
 НКО и минздрав вместе за здоровый образ жизни: помощь общественных организаций в профилактике заболеваний.  Здравоохранение
522
Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком.
08 апреля 2025, 16:39
Самарский онколог: правила здорового образа жизни и регулярные обследования снижают риск развития опухолей ЖКТ
Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком. Общество
522
Здравоохранение
Несбалансированное питание — это нарушение пропорций белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в рационе.
9 апреля 2025  17:28
Врач-диетолог СамГМУ рассказала, как несбалансированное питание влияет на общие показатели здоровья
121
Новый автотранспорт будет использоваться для экстренных вызовов, доставки льготных лекарств, для обслуживания детей, транспортировки маломобильных пациентов
9 апреля 2025  17:16
В Челно-Вершинскую районную больницу поступил новый автомобиль для оказания неотложной помощи
169
Отметив, что в регионе реализуется персонализированный подход к лечению инфекционной и туберкулезной патологии.
9 апреля 2025  16:47
Эксперты НМИЦ ФПИ Минздрава России высоко оценили организацию инфекционной и противотуберкулезной службы региона
185
Новости СамГМУ: ЗD-анатомия в движении — разработан новый динамический модуль интерактивного стола «Пирогов»
9 апреля 2025  10:37
Новости СамГМУ: ЗD-анатомия в движении — разработан новый динамический модуль интерактивного стола «Пирогов»
312
 НКО и минздрав вместе за здоровый образ жизни: помощь общественных организаций в профилактике заболеваний. 
8 апреля 2025  17:31
В минздраве СО прошел круглый стол, посвященный Всемирному Дню здоровья
522
Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой.
8 апреля 2025  14:49
СамГМУ запатентовал уникальную методику лечения онкозаболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров
621
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
478
Проект СамГМУ создает новую систему управления медицинской организацией
8 апреля 2025  09:56
Проект СамГМУ создает новую систему управления медицинской организацией
515
Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии
8 апреля 2025  09:43
Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии
330
Она посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами.
7 апреля 2025  23:00
Врач предупредила об опасности злоупотребления морковью
649
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
12400
Весь список
В центре внимания
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
277
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
477
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
941
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
520
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
464
Весь список