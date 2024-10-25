Врач-диетолог СамГМУ: каждый день человек должен употреблять в пищу не менее 400 грамм овощей и фруктов

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Осенью повышается аппетит, появляется тяга к продуктам пожирнее или послаще. В этот период организму нужны витамины.



Какие продукты стоит включить в рацион рассказывает главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



"Источником витаминов являются фрукты, овощи и листовая зелень.



Каждый день человек должен употреблять в пищу не менее 400 грамм овощей и фруктов, не считая картофеля. Такое количество поможет поддерживать здоровый витаминный баланс в организме.



Традиционными осенними овощами является тыква, корнеплоды, лук, чеснок, различные виды капусты.



У каждого из них есть свои небольшие особенности, но их объединяет то, что они являются ценным источником пищевых волокон, витаминов, минералов и фитовеществ. Наиболее полезны овощи в сезон их созревания.



Богатый овощами рацион:

-имеет низкую калорийность

-улучшает работу желудочно-кишечного тракта и состояние иммунной системы

-выводит из организма жиры, токсические вещества, канцерогены, аллергены

- снижает уровень холестерина в крови

- снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов онкологических заболеваний, образование камней в почках.



Желательно осенью ввести в рацион питания «согревающие» блюда - тушёные овощи со специями корицей, имбирём, куркумой".

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