Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе черной смородины

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Черная смородина может помочь нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Об этом и других возможностях ягоды рассказал 17 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишут "Известия".

Он отметил, что в черной смородине содержится достаточное количество натрия, калия, магния и железа. Эти вещества необходимы для профилактики анемии, снижения давления и поддержания кислотно-щелочного баланса организма.

Гинзбург также подчеркнул, что эта ягода является прекрасным средством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

«За счет соединений кверцетина, рутина, аскорбиновой и фолиевой кислот оказывается положительный эффект на сердечную мышцу. Эти вещества укрепляют стенки сосудов, делая их более прочными и эластичными», — рассказал Гинзбург в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, черная смородина обладает еще и антивозрастным эффектом за счет противовоспалительного вещества антоциана.

Врач отметил, что эта ягода не теряет своих полезных свойств даже при глубокой заморозке, поэтому можно смело делать запасы на зиму.

Фото: pxhere