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В поселке Восточный Большечерниговского района обновлен офис врача общей практики
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В поселке Восточный Большечерниговского района обновлен офис врача общей практики

13 марта 2023 15:46
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Здесь проведен капитальный ремонт: обновлены интерьер и фасад, заменены инженерные коммуникации — системы отопления, водо- и энергоснабжения.

 Жители поселка Восточный Большечерниговского района и ближайших населенных пунктов — Устряловский, Полянский и Верхние Росташи — получают медицинскую помощь в обновленном офисе врача общей практики. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» здесь проведен капитальный ремонт: обновлены интерьер и фасад, заменены инженерные коммуникации — системы отопления, водо- и энергоснабжения.

По словам главного врача центральной районной больницы Татьяны Бобошко, первых пациентов обновленный офис принял осенью 2022 года.

 «Общая численность прикрепленного населения — более 1000 человек. В офисе жители могут пройти медицинский осмотр и диспансеризацию, сделать профилактическую прививку, получить консультацию врача, — пояснила Татьяна Николаевна. — Для профилактического консультирования по графику выезжают врач-терапевт, врач-профпатолог, врач-кардиолог и другие узкие специалисты в составе мобильных бригад, а также врач-педиатр. Особое наше внимание — людям, которые имеют хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития. Таким пациентам проводится необходимое лечение и диспансерное наблюдение в целях снижения риска осложнений».

Медицинская сестра Татьяна Даниленко оказывает помощь жителям Большечерниговского района на протяжении 25 лет.

 «Я родилась и выросла в Восточном. Когда вышла замуж, вернулась в поселок к своей семье и начала работать в офисе, — рассказывает Татьяна Леонидовна. — У нас очень хорошие условия. После ремонта стало еще более достойно, красиво, удобно — и нам, и пациентам. В новых условиях проводим антропометрию — измерение роста, массы тела, окружности талии, артериального и глазного давления, выполняем ЭКГ-исследования в рамках диспансеризации».

 Перед Новым годом, отмечает Татьяна Леонидовна, подразделение получило новый автомобиль на базе «Лада-Ларгус». Он помогает оперативно оказывать помощь жителям старшего возраста и маломобильным пациентам, доставлять им лекарства и при необходимости транспортировать в офис.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Всего в прошлом году в Самарской области обновлены 37 медицинских подразделений в сельской местности и малых городах. В 15 муниципальных образованиях возведены модульные здания для размещения врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

В этом году планируется капитальный ремонт 56 подразделений медицинских учреждений региона.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Здесь проведен капитальный ремонт: обновлены интерьер и фасад, заменены инженерные коммуникации — системы отопления, водо- и энергоснабжения.
13 марта 2023  15:46
В поселке Восточный Большечерниговского района обновлен офис врача общей практики
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