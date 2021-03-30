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В марте 2021 года в поликлиниках Самарской области возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. За это время осмотры уже смогли пройти более 12,5 тысяч жителей губернии.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров важна точечная, адресная работа с населением. В приоритете — работа с гражданами старшего и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями. Так, в Самарской городской поликлинике № 14 с начала года прошли диспансеризацию 2125 человек, из них старше 60 лет — почти 1500 человек. Профилактический осмотр с начало года прошли 1415 человек, из них 60 лет и старше — 66%

«Важно помнить, что многие серьезные заболевания очень коварны, — подчеркнул главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец. — И на ранней стадии без соответствующего медицинского обследования их ни обнаружить, ни почувствовать не удастся. К сожалению, это касается и онкологических заболеваний, которые в запущенной стадии могут представлять угрозу для жизни. А насколько проще лечить болезнь на ранней стадии, думаю, все знают. Врачи делают все возможное, чтобы обследование было максимально доступным и комфортным. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Но никакие мероприятия не будут эффективны без ответственного отношения самих самарцев к своему здоровья, их активной позиции. Поэтому еще раз напоминаю, что профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги».

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