В Самаре полицейские провели для школьников профилактическое мероприятие по противодействию интернет-мошенничеству

Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями образовательного учреждения провели встречу с учащимися восьмых классов, направленную на повышение правовой грамотности подростков и профилактику преступлений и правонарушений.

В ходе беседы полицейские рассказали школьникам о наиболее распространённых схемах интернет-мошенничества, привели примеры из практики и объяснили, как действуют злоумышленники. Особое внимание уделили вопросам цифровой безопасности: учащимся разъяснили, как распознать попытки обмана, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять достоверность интернет-ресурсов и онлайн-предложений, а также не сообщать персональные данные и реквизиты банковских карт третьим лицам. Отдельно обсудили порядок действий при получении подозрительных звонков и сообщений, а также при возможном взломе аккаунтов. Старшеклассники активно включались в обсуждение, задавали вопросы и разбирали предложенные ситуации, демонстрируя заинтересованность темой.

В завершение встречи школьникам раздали тематические памятки с рекомендациями по противодействию мошенничеству.