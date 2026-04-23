Для учеников школы в Отрадном состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание» Андреем Мерзликиным

Для учеников школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссером и телеведущим Андреем Мерзликиным. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина, и соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Встреча была посвящена роли чтения в жизни человека, развитию личности и поиску истинных ценностей через книги. Андрей Мерзликин говорил с аудиторией о том, как важно не просто получать образование, но и формировать в себе привычку к осмысленному чтению, которое, по его убеждению, становится главным инструментом самопознания и интеллектуального роста. Актер обратил внимание на термин, который сегодня актуален для подростков, — осознанность.

«Это умение определить для себя: куда, зачем и для чего ты движешься, каких целей хочешь достичь. Современные дети находятся в состоянии столкновения двух цивилизаций: быстрого цифрового контента — блоги, интернет, видео, дофаминовые раздражители и медленного, аналогового получения информации через книги. Будучи отцом четверых детей, сам не понаслышке знаю, как непросто бывает выиграть «битву за внимание» у гаджетов», — поделился лектор Общества «Знание».

По словам Андрея Мерзликина: книга — это базовый источник формирования мировоззрения. При просмотре видео или аудиоконтента человек пользуется чужим воображением. Режиссер или актер уже все «нарисовали» за зрителя.

«Чтение же — это сотворчество. Когда человек читает даже маленькую трехстраничную книжку, у него в голове и душе рождаются собственные образы. Образы рождают мысли, мысли — действия. Формируются нейронные связи, которые делают человека живым и близким к творчеству. Сколько бы людей не читали “Колобка”, у всех в голове разные лес, бабка и дед, лиса», — привел пример актер.

Переходя к серьезной, в том числе школьной, литературе, Андрей Мерзликин напомнил, что мировые и отечественные авторы передают читателям опыт, который им самим проходить не обязательно. Он сослался на роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Актер назвал писателя великим, потому что тот первым привнес в литературу психологию — исследование мира души, духа, рефлексии, высоких и низменных проявлений человека.

Лектор Общества «Знание» подробно рассказал о произведениях, которые произвели на него ошеломляющий эффект. Причем прочитал он их, по собственному признанию, поздно — в 17–18 лет, когда многие уже читают более серьёзную литературу. «Маугли» Редьярда Киплинга по мнению Андрея Мерзликина — полный срез общества, система, невероятно помогающая определять себя. Читая, неожиданно чувствуешь, на какого героя отзывается сердце: Шерхан, если в тебе много сердитости и зла, или хочешь быть Акелой, Балу, Багирой.

«Карлсон» в переводе Лилианны Лунгиной, по мнению актёра — книга не о хулиганстве, а о том, что какие бы «грустности» ни были, какой бы тяжёлый ни был мир взрослых, в душе всегда должно быть время «разбить банку варенья и съесть банку печенья». Андрей Мерзликин специально подчеркнул роль переводчицы.

«Лунгина в переводе подарила нам величайшего философа всех времён и народов — летающего Карлсона со всей его философией», — отметил актер.

Детская книга о Винни-Пухе, по словам лектора, дает тот самый «пин-код», который доступно и приятно доносит важную информацию и помогает в будущем определять себя.

Актер подчеркнул, что не надо ставить себе огромных целей — например, перечитать всю мировую литературу. Нужно ставить маленькие, достижимые цели. Прочитал небольшую книгу — организм вырабатывает дофамин, гормональную радость от того, что ты поставил цель и добился её.

Отдельно Андрей Мерзликин вспомнил книгу, которую, наоборот, читать в 14 лет рановато. Это произведение Этель Лилиан Войнич «Овод» — о поколении революционеров, о том, во что выливается обесценивание старшего поколения младшим. Книга вызвала у него настолько сильные эмоции, что, читая страницу, он уходил умывать лицо холодной водой, успокаивался и возвращался.

Особое место в лекции занял Василий Шукшин. Актер назвал его величайшим писателем, выходцем из народа и прочитал отрывок о родине, о том, что настоящая любовь к ней идет от любви к месту, где ты родился и вырос.

Встреча с известным актером стала наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в топ-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта.