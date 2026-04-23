Финал фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре — момент, когда зажигаются звёзды

27 апреля в 17:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдет гала-концерт фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций г.о. Самара «Веснушка – 2026». В этот день станут известны имена победителей фестиваля.

Фестиваль «Веснушка» — пространство, где рождаются идеи и раскрываются таланты. Гала-концерт станет кульминацией весеннего фестиваля и моментом, когда на одной сцене соберутся самые яркие и запоминающиеся номера, а лучшие из лучших получат заслуженные награды.

В 2026 году в «Веснушке» приняли участие студенты из 20 профессиональных образовательных организаций. Для экспертной оценки жюри были представлены концертные программы из 8 организаций СПО из Самары.

В рамках фестиваля был организован Конкурсный день, в котором участники из 14 образовательных организаций показали номера, не вошедшие в концертные программы ссузов.

Более 600 студентов СПО продемонстрировали свой талант в 154 творческих номерах. Концерты посетили более 3000 зрителей.

Увереннее почувствовать себя перед выходом на сцену и подготовиться к главному событию этой весны помогли творческие мастер-классы от экспертов, которые прошли накануне концертных программ: 130 студентов получили ценные советы от профессионалов.

Кроме того, с 2023 года проводятся конкурсы по направлениям «Медиа» и «Видео». В этом году участниками стали 30 студентов образовательных организаций.

Завершаем фестиваль Гала-концертом, который станет долгожданным событием для всех участников и зрителей. Именно здесь соберутся лучшие 18 номеров, прозвучат самые громкие аплодисменты и будут объявлены имена лауреатов.

Организаторами фестиваля выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».