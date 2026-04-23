В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
В России взлетел спрос на услуги таксистов и курьеров

В России за год стабильно растет спрос на исполнителей по большинству направлений для частичной занятости. Активнее всего растет число размещенных смен в сфере такси, доставке, грузоперевозках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Авито Подработки.

«Особенно активно растет число размещенных смен в сфере такси и пассажирских перевозок — за год оно увеличилось в 2,4 раза (+142%), а в доставке, грузоперевозках и логистике — в 2,3 раза (+125%). Такое масштабирование напрямую увеличивает нагрузку на обработку заявок и коммуникацию с исполнителями», — поделились в сервисе.

В связи с растущими запросами рынка сервис запустил два ИИ-инструмента: чат-бота для работы с откликами и ассистента для обзвона потенциальных исполнителей. Эксперты также внедрили ИИ-помощника, который работает с откликами исполнителей. Он автоматически вступает в диалог с пользователями после отклика, уточняет необходимые данные, помогает с навигацией, отвечает на вопросы.

По мнению директора сервиса Авито Подработки Сергея Яськина, самой дорогой проблемой в подработке является незакрытая смена, так как один невыход исполнителя бьет по выручке бизнеса и качеству сервиса. «Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену. На уровне рынка ИИ переводит экономику временной занятости в более управляемую систему, где спрос и предложение быстрее находят друг друга в реальном времени, а платформа может обеспечить высокий уровень закрытия смен за счет более точного прогнозирования, персонализированного подбора и автоматизированной коммуникации», — сказал Яськин.

По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, внедрение ИИ стало глобальным трендом. Так, более 30% рабочих задач могут быть автоматизированы к 2030 году. Международные платформы по поиску подработки и компании в сфере HR-технологий уже используют генеративный ИИ для работы.

В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
