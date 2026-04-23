В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
0.41
EUR 87.97
0.2
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» установили 580 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах

С начала года специалисты «РКС-Самара» установили 580 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах. Ярко-жёлтые пластины с креплениями придумали и сделали сотрудники предприятия. Устройство надёжно фиксируется внутри колодца и является щитом, который задержит человека или животное на поверхности, не даст провалиться внутрь. Размещают «щиты» в первую очередь вблизи детских площадок, образовательных и медицинских учреждений.

Всего в Самаре более 72 000 колодцев на водопроводных и канализационных сетях. Стоит отметить, что городская инженерная инфраструктура также включает в себя десятки тысяч тепловых, газовых, ливневых и других колодцев.

«РКС-Самара» предлагает владельцам коммуникаций присоединиться к работе по повышению безопасности жителей и устанавливать подобные  устройства на своих объектах. Сотрудники предприятия готовы оказать помощь другим компаниям. Не так важно, кто именно поставит защиту, важно, что такая защита будет установлена на большинстве городских колодцев. Это поможет сохранить жизнь и здоровье жителей.  

Специалисты "РКС-Самара" продолжают аварийно-восстановительные работы на улице Молодогвардейской
22 апреля 2026, 13:43
Дорогу постараются открыть 23-24 апреля, если не будет технических осложнений. Но обращаем внимание, что работы сложные, масштабные и ситуация меняется быстро. ЖКХ
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026, 10:26
Сейчас на участке выставлено ограждение, МП «Благоустройство» проводит уборку тротуара. ЖКХ
«РКС-Самара» в настоящее время ведёт восстановление благоустройства на местах зимних вскрытий
20 апреля 2026, 11:10
Весной, как только позволяет погода, временные вскрытия переделываются по постоянной схеме. В первую очередь в работу берут вскрытия на категорийных дорогах и... ЖКХ
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
