С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» установили 580 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах

С начала года специалисты «РКС-Самара» установили 580 защитных устройств в канализационных и водопроводных колодцах. Ярко-жёлтые пластины с креплениями придумали и сделали сотрудники предприятия. Устройство надёжно фиксируется внутри колодца и является щитом, который задержит человека или животное на поверхности, не даст провалиться внутрь. Размещают «щиты» в первую очередь вблизи детских площадок, образовательных и медицинских учреждений.

Всего в Самаре более 72 000 колодцев на водопроводных и канализационных сетях. Стоит отметить, что городская инженерная инфраструктура также включает в себя десятки тысяч тепловых, газовых, ливневых и других колодцев.

«РКС-Самара» предлагает владельцам коммуникаций присоединиться к работе по повышению безопасности жителей и устанавливать подобные устройства на своих объектах. Сотрудники предприятия готовы оказать помощь другим компаниям. Не так важно, кто именно поставит защиту, важно, что такая защита будет установлена на большинстве городских колодцев. Это поможет сохранить жизнь и здоровье жителей.