25 лет в строю: в Самаре наградили представителей студенческого корпуса спасателей

В Самаре состоялась торжественная церемония награждения волонтеров Самарского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Мероприятие было приурочено к 25-летию ВСКС. Награды добровольцам по поручению Губернатора Самарской области вручил министр молодёжной политики региона Владимир Николаевич Усов.

В церемонии также приняла участие команда Молодёжки Народного фронта Самарской области, которая выступает партнёром Самарского ВСКС. Волонтеров двух организаций объединяет общая цель – помогать людям, которую вместе они добиваются быстрее.

После официальной части состоялась встреча участников с министром молодёжной политики. Владимир Усов ответил на вопросы добровольцев, вместе они обсудили перспективы развития волонтёрского движения в регионе, возможности для привлечения новых активистов и меры поддержки добровольческих инициатив.

«Для нас большая честь быть партнёрами таких ребят. Работа, которую они делают, — это не просто помощь, это пример для всей молодёжи», — отметила координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области.