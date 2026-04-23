Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
0.41
EUR 87.97
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Билайн.аналитика»: 7 из 10 пользователей ИИ в России выбирают «Алису AI»

143
Топ сервисов искусственного интеллекта в России в I квартале 2026 года возглавляет «Алиса AI» от Яндекса с долей 67%, показало исследование «Билайн.аналитики», проведённое в сети мобильного интернета. Ближайшим конкурентом «Алисы AI» стал DeepSeek, выбор 29% пользователей. ChatGPT взял «бронзу» с показателем 7%.

Исследование проводилось на основе агрегированных обезличенных данных. Выяснилось, что ИИ использует каждый девятый россиянин. Большинство клиентов подобных сервисов живут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также Новосибирске и Краснодаре. Ядро аудитории (60%) составляют люди от 35 до 55 лет, мужчин среди них несколько больше, чем женщин (57% против 43%).

В число инструментов, популярных среди пользователей-мужчин, помимо «Алисы AI», попали ИИ-помощник по программированию GitHub Copilot и диалоговые ассистенты Claude AI и Perplexity AI. Единственным сервисом с женским большинством (56%) оказалась платформа для общения с виртуальными персонажами Character.AI. Ровно пополам предпочтения мужчин и женщин поделила нейросеть от Сбера GigaChat.

Также исследование показало, что клиенты ИИ-платформ чаще, чем другие, играют в онлайн-игры (на 127%), смотрят цифровое TV (на 95%), читают электронные книги (на 75%) и пользуются облачными сервисами (на 40%).

Большинство пользователей нейросетей выбирает технику от Apple (27.1%). На втором месте по популярности гаджеты от фирмы Samsung (16.9%), на третьем – Xiaomi (16.9%). При этом доля этих производителей в среднем по базе – 18,86%, 28,24% и 23,26% соответственно, то есть пользователи Apple в среднем более склонны к использованию ИИ-сервисов.

Одним из инструментов для организации доступа к ИИ в мобильной сети для них становятся специальные тарифы, которые они выбирают в 2,5 раза чаще остальных клиентов оператора. У Билайна такой тариф называется «план б». С помощью миниаппа он даёт человеку простой и удобный бесплатный доступ к популярным нейросетям, в том числе ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude Sonnet, Flux, Suno и пр.

Директор по искусственному интеллекту Билайна Максим Иванов:
«Искусственный интеллект стал не просто технологическим трендом для специалистов, его начинают использовать всё больше обычных пользователей. Как показало наше исследование, каждый девятый россиянин уже использует нейросети, причем спектр решаемых задач самый широкий и разнообразный. Для Билайна ИИ это ключевое стратегическое направление, что находит отражение во всех сферах – он интегрирован в ДНК наших продуктов от персонализации клиентских сервисов до оптимизации внутренних процессов.

Фото freepik.com

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
815
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
926
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
496
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
687
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
788
Весь список