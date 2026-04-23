Картофель в России подешевел в апреле из-за больших остатков и импорта

Цены на отечественный картофель в апреле снизились, хотя обычно в это время они растут. Это произошло из-за хорошего урожая в 2025 году и роста импорта, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«В прошлом году был почти рекордный урожай — около 8,5 млн тонн, что сказалось на ценообразовании в этом сезоне. Также снижение цен на российский картофель в апреле обусловлено присутствием импорта. Из-за рекордного урожая в Европе Египет, который традиционно поставляет туда свою продукцию, увеличил отгрузку в Россию. Также в последнее время активно наращивает экспорт в РФ Китай», — объяснил Красильников.

По словам эксперта, торговые сети в период с апреля по июнь предпочитают заключать контракты на закупку импортного «раннего» картофеля, объясняя это тем, что качество российского к весне ухудшается. Это тоже давит на цены продукции отечественных картофелеводов.

По данным «Руспродсоюза» картофель в России, по данным на третью неделю апреля, потерял в цене 32,4% в годовом выражении. Он стал самым подешевевшим за год продуктом в стране, отметили в ассоциации.