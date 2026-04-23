Самарчанка воспользовалась картой соседки и потратила деньги на выпивку

В Отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1980 года рождения, сообщившая о пропаже принадлежащей ей банковской карты, с которой осуществлены покупки на сумму более 12 000 рублей.

Полицейские запросили документы из финансовой организации, опросили родных и близких заявительницы, имеющих доступ к похищенной банковской карте. Изучив выписки по расчётному счёту потерпевшей, оперативники установили адреса торговых точек, в которых расплачивались банковской картой.

Для установления личности злоумышленника, сотрудники полиции опросили работников магазинов, где совершались покупки, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках.

В ходе анализа полученных сведений, оперативники задержали жительницу областного центра 1983 года рождения, судимую за кражу и нарушение авторских и смежных прав, являющуюся соседкой потерпевшей.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Она призналась оперативникам, что умысел на хищение денежных средств у нее возник после очередной покупки продуктов питания для потерпевшей, которая по состоянию здоровья не могла делать их самостоятельно. На чужие деньги злоумышленница приобрела преимущественно алкогольную продукцию, которую распила со своими знакомыми.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. Обвиняемая раскаялась и пообещала возместить причиненный ущерб в полном объеме.