В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарчанка воспользовалась картой соседки и потратила деньги на выпивку

В Отдел  полиции  по  Промышленному  району  Управления  МВД  России  по  г.  Самаре  обратилась  местная  жительница  1980  года  рождения,  сообщившая  о  пропаже  принадлежащей  ей  банковской  карты, с которой осуществлены покупки на сумму  более  12 000  рублей. 

Полицейские запросили документы из финансовой организации, опросили родных и близких заявительницы, имеющих доступ к похищенной банковской карте. Изучив  выписки по  расчётному  счёту  потерпевшей, оперативники установили адреса торговых точек, в которых расплачивались банковской картой.

Для установления личности злоумышленника, сотрудники полиции опросили работников  магазинов,  где  совершались  покупки,  изъяли  и  проанализировали  записи  с  камер  видеонаблюдения, установленных в торговых точках.

В ходе анализа полученных сведений, оперативники задержали жительницу  областного центра 1983 года рождения, судимую за кражу и нарушение авторских и смежных прав, являющуюся соседкой потерпевшей.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Она призналась оперативникам, что умысел на хищение денежных средств у нее возник после очередной покупки продуктов питания для потерпевшей, которая по состоянию здоровья не могла делать их самостоятельно. На чужие деньги злоумышленница приобрела преимущественно алкогольную продукцию, которую распила со своими знакомыми.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3  ст.158  УК  РФ  (кража  с  банковского  счета).  В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. Обвиняемая раскаялась и пообещала возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
