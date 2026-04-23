В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
Почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
«Т Плюс» переносит гидравлические испытания тепловых сетей в Тольятти из-за погодных условий

372
«Т Плюс» переносит гидравлические испытания тепловых сетей в Тольятти из-за погодных условий

В связи с похолоданием «Т Плюс» изменила сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Комсомольском районе Тольятти. Проверка надёжности коммуникаций от котельных № 2 и № 8 пройдёт с 25 по 31 мая 2026 года.

Испытания тепловых сетей повышенным давлением холодной воды являются обязательным элементом подготовки городской инфраструктуры к следующей зиме. Они позволяют выявить слабые участки коммуникаций, требующие проведения первоочередного ремонта.

«В сложившихся погодных условиях мы решили пойти навстречу нашим клиентам и сохранить подачу горячей воды в последние дни апреля. Что касается майских праздников, то мы традиционно учитываем их при планировании диагностики и ремонтов, стараясь сохранить комфортные условия для горожан», — отметил технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Анатолий Танченко.

 

Теги: Т ПЛЮС

