«Т Плюс» переносит гидравлические испытания тепловых сетей в Тольятти из-за погодных условий

В связи с похолоданием «Т Плюс» изменила сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Комсомольском районе Тольятти. Проверка надёжности коммуникаций от котельных № 2 и № 8 пройдёт с 25 по 31 мая 2026 года.

Испытания тепловых сетей повышенным давлением холодной воды являются обязательным элементом подготовки городской инфраструктуры к следующей зиме. Они позволяют выявить слабые участки коммуникаций, требующие проведения первоочередного ремонта.

«В сложившихся погодных условиях мы решили пойти навстречу нашим клиентам и сохранить подачу горячей воды в последние дни апреля. Что касается майских праздников, то мы традиционно учитываем их при планировании диагностики и ремонтов, стараясь сохранить комфортные условия для горожан», — отметил технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Анатолий Танченко.