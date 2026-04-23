В Самарской области усилился дефицит кадров в торговле
Самарец Кирилл Бородачев в 5-й раз стал чемпионом России по фехтованию
Расписание 15 авиарейсов нарушилось из-за атаки беспилотников на Самарскую область
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
"Диктант Победы" напишут в Музее авиации и космонавтики Самарского университета им. Королёва
Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады
В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды
Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару

Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом 23 апреля сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА», — говорится в посте в мессенджере MAX.

В прокуратуре заявили об обеспечении взаимодействия с профильными ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим.

В Следственном комитете (СК) по Самарской области добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Сформирована следственная группа для проведения необходимых процессуальных действий.

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Федорищев уведомил, что в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесли на вторую смену, пишут ИЗВЕСТИЯ.

Федорищев в этот же день сообщил о гибели одного человека в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Новокуйбышевске. Кроме того, обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате произошедшего есть пострадавшие, один человек был госпитализирован.

В центре внимания
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
