Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару

Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом 23 апреля сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА», — говорится в посте в мессенджере MAX.

В прокуратуре заявили об обеспечении взаимодействия с профильными ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим.

В Следственном комитете (СК) по Самарской области добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Сформирована следственная группа для проведения необходимых процессуальных действий.

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Федорищев уведомил, что в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесли на вторую смену, пишут ИЗВЕСТИЯ.

Федорищев в этот же день сообщил о гибели одного человека в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Новокуйбышевске. Кроме того, обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате произошедшего есть пострадавшие, один человек был госпитализирован.