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ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне

23 марта 2023 09:58
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ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения считает, что риск холеры на глобальном уровне очень высок из-за увеличения числа вспышек и их географического расширения. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Как отмечается, в связи с растущим числом вспышек заболевания, их географическим расширением, нехваткой вакцин и других ресурсов ВОЗ оценивает риск холеры как очень высокий.

11 февраля 2023 года были опубликованы последние данные о вспышке заболевания касательно глобальной ситуации с холерой, напоминает РИА новости. С того времени ситуация еще больше ухудшилась – о вспышках холеры заявили еще четыре страны. Всего в настоящее время о случаях заболевания холерой сообщают 24 страны.

По данным ВОЗ, большее число стран, в которых фиксируются вспышки холеры, находятся на Ближнем Востоке и в Африке, пишет Смотрим.

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